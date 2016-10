Kein Platz für Pegida zum Jahrestag? Am 17. Oktober will das Bündnis zum zweijährigen Bestehen demonstrieren und mobilisiert für den Theaterplatz. Gegenveranstaltungen belegen jedoch bereits diesen und alle weiteren repräsentativen Plätze der Innenstadt.

In der Innenstadt sind am 17. Oktober zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Für Pegida könnte es eng werden. © dpa/szo

Nach den deutschlandweit wahrgenommenen Pöbeleien bei der Einheitsfeier plant Pegida bereits den nächsten Tag mit einer Großdemo. Am 17. Oktober begeht das Bündnis seinen zweiten Jahrestag. Den will Anführer Lutz Bachmann gebührend feiern, zumal Pegida am 3. Oktober wieder verstärkt Zulauf hatte.

Online lädt Bachmann seine Anhänger auf den Theaterplatz. Doch dort dürfte es eng werden. Bereits im Februar haben Pegida-Gegner eine Veranstaltung für den Platz vor der Semperoper angemeldet. Insgesamt liegen der Stadt nach SZ-Informationen fünf Anmeldungen für Gegenveranstaltungen vor. Versammlungen sind auch auf dem Neumarkt, dem Altmarkt, dem Postplatz und dem Neustädter Markt geplant. Die Anträge liegen bereits länger vor.

Somit wären die zentralen Plätze belegt. Pegida könnte auf die „Cockerwiese“, in die Flutrinne, zur Halfpipe an der Lingnerallee oder auf den Busparkplatz an der Ammonstraße nahe des Hauptbahnhofs ausweichen. All diese Orte sind aber wenig attraktiv. Bachmann könnte nun klagen und auf einer Art Gewohnheitsrecht bestehen. Für eine Stellungnahme dazu war der Pegida-Anführer nicht zu erreichen.

Gerungen wird vor allem um den Theaterplatz. Grünen Landes-Chef Jürgen Kasek, der hinter der Anmeldung der dort geplanten Gegendemo steht, kündigt im Gespräch mit der SZ an: „Wenn wir den Theaterplatz nicht bekommen, sondern Pegida, werden wir klagen.“ Kasek sieht nach den Pöbeleien zum Tag der Deutschen Einheit eine große Chance dafür, dass nun viele Menschen gegen die Populisten auf die Straße gehen. „Es geht darum, friedlich Gesicht zu zeigen. Zu zeigen, dass das, was dort passiert, nicht Dresden ist.“ Die „schweigende Mehrheit“ müsse sich entscheiden. „Ich hoffe, es wird eine Reaktion kommen.“

Wie im vergangenen Jahr ruft auch wieder „Herz statt Hetze“ zu Protesten gegen Pegida auf. Im Internet kündigt das Bündnis zwei Demonstrationszüge an. Sie starten am Neustädter Markt sowie an der TU und führen jeweils zum Pirnaischen Platz, wo es nach dem Zusammentreffen der Züge eine Kundgebung geben soll.

Gut möglich, dass die Gegner von Pegida dieses Mal Schützenhilfe erhalten. Nach SZ-Informationen plant Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Bürgerfest auf dem Neumarkt. Anlass soll die Verleihung des sächsischen Bürgerpreises sein. Kunstprojekte sind geplant, ein Kulturprogramm und eine Art Sprechstunde bei den Bürgermeistern, um eben die Menschen auf die Straße zu bekommen, denen die üblichen Pegida-Gegner möglicherweise zu radikal sind. Hilbert soll dafür seine Vater-Kind-Kur, zu der er gerade mit seinem Sohn ist, unterbrechen.

Letztes Jahr gab es beim ersten Pegida-Jahrestag Zusammenstöße zwischen Polizei, Pegida-Anhängern und Gegnern. Die SZ titelte am Tag danach mit der Überschrift „Die zerissene Stadt“. Damals zeigte sich erstmals brutal, wie sehr der Frieden in Dresden von den Demonstrationen gestört ist. (awe/szo)

Karte: Mögliche Demonstrationsorte am 17. Oktober

zur Startseite