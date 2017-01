Kein Platz für neue Läden In der Innenstadt stehen kaum Geschäfte leer. Ein Modehändler ist auch schon weg.

Eine von mehr als 3 000 Filialen in Deutschland: Rossmann an der Hauptstraße schließt in einer Woche. Anfang April eröffnet die Drogerie wieder. Für das Modegeschäft, das für den Umbau Platz gemacht hat, gibt es bisher keinen Ersatz. © Arvid Müller

Das Regal mit den Windeln war zuerst leer. Auch Taschentücher gibt es keine mehr, beim Deo darf man nicht wählerisch sein und die Putzmittel neigen sich dem Ende. Seit vergangener Woche ist in der Coswiger Rossmann-Filiale an der Hauptstraße Ausverkauf. Die Drogerie gibt 25 Prozent Nachlass auf fast alle Produkte. „Schließen die etwa?“, fragt eine ältere Kundin, als sie die fast leeren Regale sieht.

Die Mitarbeiter rücken das, was noch da ist, enger zusammen. Zum Nachfüllen ist nichts mehr da. Trotzdem lohnt sich laut Marktleiterin Sabine Schröder auch in den nächsten Tagen noch ein Einkauf. Am Donnerstagabend in einer Woche wird sie den Laden abschließen und die Handwerker übernehmen für zehn Wochen das Kommando. Bis zum 7. April bleibt die Filiale geschlossen, um einen Tag danach deutlich vergrößert wieder zu eröffnen. Die Coswiger Mitarbeiter werden in dieser Zeit in anderen Drogeriemärkten eingesetzt. Statt bisher 447 Quadratmeter Verkaufsfläche sind es dann rund 700 Quadratmeter. Sabine Schröder freut sich über den Umbau. Der Laden sei danach moderner, heller und freundlicher.

Dafür lässt Rossmann die benachbarte Ladenfläche bereits umbauen. Bis November hat dort noch die Modekette Ernsting’s family verkauft. „Das finde ich schade, dass es den Laden nicht mehr gibt. Ich bin da immer gerne hingegangen“, sagt eine junge Mutter. Dass sie nun auch noch auf die Drogerie verzichten muss, gefällt der Coswigerin gar nicht. „Aber sie öffnen ja wenigstens wieder.“

Eine SZ-Anfrage, ob Ernsting‘s family in Coswig eine neue Filiale plant, ließ das Unternehmen unbeantwortet. Allerdings dürfte es schwierig werden, eine passende Immobilie zu finden. Denn es gibt so gut wie keine leerstehenden Geschäfte in der Stadt. „Ketten wie Ernsting‘s family brauchen eine gewisse Ladengröße, damit sich das Geschäft lohnt. Und es kommt ihnen auch auf die Lage an“, erklärt Lars Fiehler, Sprecher der IHK Dresden.

Auch die Stadtverwaltung hat Ernsting‘s family bei der Standortsuche unterstützt. „Aber im Zentrum, dort wo der Laden hingehören würde, ist nichts frei“, erklärt Wirtschaftsförderer Osman Nasr. Prinzipiell würde sich die Verwaltung immer bemühen, Interessierten etwas anbieten zu können. „Aber wir haben wenig bis keinen Leerstand in der Innenstadt. Und die Gebäude gehören nicht uns“, so Nasr. Aktuell steht auf der Hauptstraße nur ein Laden leer. Darin befand sich vorher ein Vietnamese. Mit 85 Quadratmetern Ladenfläche ist das Geschäft aber sehr klein. Ein Problem sei der geringe Leerstand für die Stadt allerdings auch nicht. „Wir haben momentan keine Anfragen zu Handelsflächen“, sagt Osman Nasr.

Laut aktuellem IHK Handelsatlas hat die Stadt davon, bezogen auf die Einwohner, auch genug. Auf jeden Coswiger kommen 2,18 Quadratmeter Verkaufsfläche. Nach Meißen, Riesa und Zeithain liegt die Stadt im Landkreis damit auf Platz vier. In den vergangenen Jahren hat sich die Fläche um mehr als 10 000 Quadratmeter reduziert, wie Lars Fiehler von der IHK Dresden erklärt. Zum Vergleich: Der Sconto-Markt an der Dresdner Straße hat 5 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Das ist ein starker Rückgang. Die Fläche hat sich auf ein verträgliches Maß eingerüttelt“, so Fiehler. Denn Coswig ist zwar eine attraktive Einkaufsstadt, aber die Nähe zu Dresden sei für den Einzelhandel eine Herausforderung. „Ein bestimmtes Sortiment, Waren wie Lebensmittel, Drogeriewaren, Blumen oder Medikamente kaufen die Leute zwar am Wohnort. Aber für alles andere fahren sie lieber in die großen Zentren wie den Elbepark“, so der IHK-Sprecher. Dabei würde viel Geld abfließen. Die Kaufkraft in Coswig liegt mit 5 809 Euro je Einwohner und Jahr deutlich über dem Durchschnitt von Landkreis und Freistaat.

Mit dem vorhandenen Angebot in der Stadt können die Coswiger zufrieden sein, findet auch der Wirtschaftsförderer. Ganz wunschlos sind sie trotzdem nicht. „Manche bedauern, dass es kein Musikgeschäft gibt“, so Nasr. In Zeiten des Onlinehandels würde es die aber kaum noch geben. Manche würden sich mehr Modegeschäfte wünschen, damit sie vergleichen können. Aber auch in diesem Bereich werde sich kaum etwas ändern.

