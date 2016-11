Kein Pavillon unterm Weihnachtsbaum Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes haben am Montag lange beraten und sind sich einig: So einen Baum bekommt die Stadtverwaltung nicht jedes Jahr angeboten.

Am Sonnabend ist der Baum auf dem Markt in Großenhain angekommen. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Seit Sonnabend steht die rund 16 Meter hohe Tanne, ein Prachtexemplar, auf dem Hauptmarkt, um den diesjährigen Weihnachtsmarkt zu schmücken. Der Baum ist wunderschön und ebenmäßig gewachsen. Bei ihm handelt es sich übrigens um eine Abies grandis oder Küsten-Tanne und nicht, wie zunächst angenommen, um eine Weiß-Tanne. Dies hat die Prüfung durch eine Baumschule ergeben.

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes haben am Montag lange beraten und sind sich einig: So einen Baum bekommt die Stadtverwaltung nicht jedes Jahr angeboten. Aufgrund des tadellosen Wuchses, aber auch wegen des etwas geringeren Umfanges wird daher der rund dreieinhalb Meter hohe Pavillon unter dem Baum in diesem Jahr nicht aufgebaut. So bleibt die Tanne in ihrer ganzen Schönheit erhalten und wird mit der Beleuchtung und den hellen Herrnhuter Sternen ein ganz besonderer Blickfang werden. Trotz des fehlenden Pavillons wird es für die Besucher genügend Unterstellmöglichkeiten geben. Insgesamt sechs Unterstände werden aufgebaut, die den Gästen Schutz vor der Witterung bieten sollen. Des Weiteren ist geplant, je nach Platz, um den Baum einige Stehtische aufzustellen. (SZ)

