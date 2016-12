Kein Pardon für Parksünder Bischofswerdas Stadtverwaltung verkündet erstmals einen Weihnachtsfrieden. Doch das ist kein Freibrief für jeden.

Freundliche Weihnachtspost statt eines Knöllchens: Leider stammt dieser Schein – hier ein Ausschnitt – vom vergangenen Jah © Repro:SZ

Vergesslichkeit, Unachtsamkeit oder Vorsatz wird auch in den Tagen vor Weihnachten bestraft. Wer auf dem Altmarkt keinen Parkschein löst, auf einer Innenstadt-Straße vergisst, die Parkscheibe einzulegen, oder die Parkzeit überzieht, muss zahlen, wenn er ertappt wird. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Erstmals verkündet die Stadtverwaltung darin öffentlich einen Weihnachtsfrieden. Demnach sollen in der Zeit vom 19. Dezember bis zum 2. Januar in Bischofswerda „keine belastenden Verwaltungsakte“ erlassen, keine Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt und keine Mahnungen zugestellt werden. „Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Besinnung. Böse Überraschungen durch Behördenpost unterm Weihnachtsbaum sollte es nicht geben. Wir wollen unseren Teil für ein friedliches Weihnachtsfest beitragen“, erklärte Oberbürgermeister Holm Große.

Ausgenommen von dieser Entscheidung sind allerdings die Überwachung des ruhenden Verkehrs, wie es im Amtsdeutsch heißt, sowie „die Fälle, in denen der Stadt ein Schaden oder Rechtsnachteil entstehen kann oder Gefahr im Verzug ist“.

Eine Aktion des Vorjahres, als Parksünder am Weihnachtsmarkt-Wochenende statt eines Knöllchens einen freundlichen und kostenfreien Hinweis mit Weihnachtsmann-Bild bekamen, wird 2016 nicht wiederholt. Das war damals eine gemeinsame Initiative von Stadtverwaltung und Werbegemeinschaft. In diesem Jahr zogen beide eine ähnliche Charme-Offensive nicht in Betracht, ergab eine Nachfrage der SZ, Was schade ist. Denn die Aktion im vergangenen Advent kam sehr gut an. Einer, der einen entsprechenden Zettel an der Windschutzscheibe seines Autos fand, meldete sich umgehend bei der SZ. „Vielen Dank an die städtischen Angestellten für dieses Vorgehen! Ein solches „Weihnachtsgeschenk“ tut Schiebocks Willkommenskultur sicher auch mal gut!“, schrieb er auf die Rückseite des Scheines und unterschrieb ihn mit „Ein reuiger, aber erfreuter Schiebocker“. (SZ)

