Kein Paradies für Kinder Die Reparatur des Spielplatzes Unterrauschenthal gerät zur Posse. Das wollen Anwohner dem Bürgermeister zeigen und laden zum Vor-Ort-Termin.

Anwohner haben sich für Sonnabend den Bürgermeister auf den Spielplatz Unterrauschenthal eingeladen. Er soll sich die defekten Geräte ansehen. © André Braun

Steffi Schier hat eine kleine Tochter, mit der sie gern den Spielplatz in Unterrauschenthal nutzen würde. Dass dieser in Ordnung gebracht wird, darum kämpft die Waldheimerin schon seit dem Frühjahr. Sie hatte sogar eine Online-Abstimmung initiiert, um auf den miserablen Zustand des Platzes aufmerksam zu machen. Und sie hatte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass der Spielplatz nicht bleiben kann, wie er ist.

Das will sie nun wieder tun, denn seit dem Frühjahr hat sich zwar einiges geändert. „Aber nicht zum Positiven“, wie Steffi Schier sagt. Was der Bauhof recht rasch realisierte, war das Rasenmähen. Dann herrschte erst einmal Ruhe. „Schließlich wurde das einzige noch intakte Spielgerät, nämlich die Rutsche, abgebaut und dabei unbrauchbar gemacht“, erklärt Steffi Schier.

Sie beobachtete auch das Aufstellen der „neuen“ Spielgeräte ganz genau. Die stammen vom alten Spielplatz an der Brückenmühle. „Beim Aufstellen oder schon beim Transport ist zum Beispiel der Kletterturm kaputt gegangen. Das gespaltene Holz kann man aber nicht sehen. Es wurde eingegraben“, sagt Steffi Schier. Sie hat das auf Fotos dokumentiert. Die wird sie Bürgermeister Steffen Ernst am Sonnabend bei einem Vor-Ort-Termin ebenso zeigen, wie den Riss im Sitz der Wippe. Außer Wippe und Kletterturm ist noch ein Motorrad auf einer Feder aufgestellt worden.

Die Anwohnerin hofft nun am Sonnabend auf möglichst viele Unterstützer, denn der Spielplatz wird nicht nur von den Kindern im Ort genutzt. „Viele Schulklassen und Kindergruppen machen hier Halt, wenn sie zur Burg Kriebstein wandern“, hat Steffi Schier festgestellt. Der Unterrauschenthaler Spielplatz liegt unmittelbar am Zschopautalweg, der in diesem Bereich zugleich als Lutherweg ausgewiesen ist.

Spielplatzbegehung in Unterrauschenthal mit dem Bürgermeister am Sonnabend um 13 Uhr.

