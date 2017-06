Kein neues Stadtbad am Folgenhang Der Glashütter Stadtrat hat die Pläne gekippt. Nun gibt es einen alternativen Vorschlag.

Hier am Folgenhang sollte das Bad entstehen. Doch die Kosten waren den Stadträten offenbar zu hoch. © Egbert Kamprath

Der Glashütter Stadtrat hat am Dienstagabend den Plan gekippt, ein neues Stadtbad am Folgenhang zu bauen. Er folgte damit der Empfehlung der Verwaltung. Diese hatte auf die hohen Investitionskosten in Höhe von 6,1 Millionen Euro und die späteren jährlichen Folgekosten in Höhe von voraussichtlich 338 000 Euro verwiesen. Dem Beschluss war eine längere Debatte in der Bürgerfragestunde vorangegangen. Hier äußerten sich mehrere Befürworter und Gegner der Stadtbad-Baupläne.

Ganz vom Tisch sind diese noch nicht. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, die Chancen für den Bau eines Naturbades im Prießnitztal auszuloten. Diesen Vorschlag brachten die Stadträte Frank Brand (CDU) und Lothar Mauer (Wählervereinigung Zeitlos ein). Ergebnisse sollten im September vorliegen. (SZ/mb)

