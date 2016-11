Artikelempfehlung

Kein neuer Prozess gegen Bachmann

Dresden. Der Prozess wegen Volksverhetzung gegen Pegida-Chef Lutz Bachmann wird doch nicht wieder aufgerollt. Der für den 23. November angesetzte Termin zur Hauptverhandlung entfällt, wie das Landgericht am Donnerstag mitteilte. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten ihre Berufungen auf das Strafmaß beschränkt. Damit müsse nicht mehr über die Schuldfrage entschieden werden, das Urteil des Amtsgerichts sei dahingehend rechtskräftig, sagte ein Gerichtssprecher. Das Landgericht will nun am 30. November nur erneut über die Strafe befinden. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-neuer-prozess-gegen-bachmann-3537390.html