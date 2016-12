Kein neuer Geldautomat vor April Die Kreissparkasse hat neue Technik für den zerstörten SB-Pavillon bereits bestellt.

Der zerstörte Sparkassen-Pavillon in Bischofswerda. © Steffen Unger

Nach der Sprengung eines Geldautomaten der Kreissparkasse Bautzen in Bischofswerda müssen Kunden auf Ersatz noch längere Zeit warten. Wie Sprecherin Brigitte Richter auf Anfrage sagte, werde ein neuer Pavillon mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker nicht vor Ende April zur Verfügung stehen können.

„Der zerstörte Automat ist jetzt zunächst abgebaut. Wir prüfen jetzt ob wir einige Teile noch verwenden können“, so Brigitte Richter. Neue Technik sei bereits bestellt. Am Standort Carl-Maria-von-Weber-Straße halte man fest. Er sei einer der am stärksten frequentiertesten. „Wir wissen, dass er unseren Kunden sehr fehlt und der Automat in der Stadt überlastet ist.“

Am frühen Morgen des 8. Dezember war der Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Mehr als 100 000 Euro hatten die Täter erbeutet. Bei der Sprengung explodierte auch eine Farbpatrone, die einen Großteil des Geldes rot färbte. Damit dürfte es den Dieben schwerfallen, das Geld auszugeben. Die Polizei fahndet nach den Tätern. (cm)

