Kein neuer Bäcker für Gablenz Das leer stehende Ladengeschäft an der Dorfstraße wird vorerst nicht wiederbelebt. Der einzige Interessent ist abgesprungen.

Die ehemalige Bäckerfiliale Herzog in Gablenz © Alexander Buchmann

Gablenz. Die Gablenzer müssen auch weiterhin auf frische Brötchen aus ihrem Ort verzichten. Wie Bürgermeister Dietmar Noack auf SZ-Nachfrage erklärt, habe der Interessent für das leer stehende Ladengeschäft an der Dorfstraße aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Damit endet ein Hin und Her, das seit Mai vorigen Jahres andauert. Nach zwei Besichtigungen hatte ein Interessent damals angekündigt, schon am 1. Juni einen Tante-Emma-Laden mit Backshop in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Herzog eröffnen zu wollen. Daraus ist aber nichts geworden.

Im November ist in einer Sitzung des Gemeinderats dann durch den Bürgermeister mitgeteilt worden, dass es einen Interessenten für den Laden gebe und eine Eröffnung für den 1. Dezember geplant sei. Im Januar ist von Dietmar Noack im Gemeinderat eine Mail verlesen worden, in der der 1. März als Termin genannt wurde. Die Kaution sei sogar schon gezahlt, hieß es noch Mitte Februar. Nun ist das Vorhaben komplett vom Tisch. Man werde aber eine Lösung finden, sagt Dietmar Noack.

Das Geschäft steht seit Mai 2015 leer. Nach dem überraschenden Tod von Bäckermeister Stephan Herzog hatte das Backhaus Kätsch die Filiale übernommen, aber nach drei Monaten bereits wieder geschlossen. Seitdem gibt es in dem Ort keine Einkaufsmöglichkeit mehr.

