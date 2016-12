Kein neuer Arzt in Sicht Ab Februar wird es in Großenhain statt drei nur noch zwei Kinderärztinnen geben. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Krankes Kind, was nun? Im neuen Jahr schließt eine der drei Kinderarztpraxen in Großenhain. Mit längeren Wartezeiten muss dann gerechnet werden. © Anne Hübschmann

Fieber, Erkältung, Magen-Darm – die Liste der Erkrankungen an den Türen von Kindergärten und Schulen war lang im Dezember. Dass den Eltern in und um Großenhain nicht zuletzt in dieser Situation das Vorhandensein von Kinderärzten am Herzen liegt, ist nachvollziehbar. Insbesondere deshalb, weil sie wissen, was gleich zu Beginn des bevorstehenden Jahres passieren wird: Eine von drei bisher in der Röderstadt praktizierenden Kinderärztinnen wird ihre Praxis Ende Januar aufgeben. Die dieser Tage auf Facebook gestellte Frage „Hat Frau Kandzia jetzt schon für ganz zu“, ließ deshalb nicht lange mit besorgten Antworten auf sich warten. Vor allem die Sorge, wo die kleinen Patienten nach der Schließung der Praxis denn dann medizinischen Unterschlupf finden, umtreibt die Mütter und Väter. Immerhin: Die zwei verbliebenen Medizinerinnen – Dr. Christine Spargen und Dr. Vera Illig – sind dann allein für die Behandlung von zahlreichen Kindern aus Großenhain, Priestewitz, Lampertswalde, Schönfeld, Ebersbach, Thiendorf, gar selbst aus Südbrandenburg und Königsbrück kommend, zuständig.

Umstände, von denen auch Dr. Rosemarie Kandzia weiß. Insofern, so bekennt die seit 23 Jahren in Großenhain praktizierende Kinderärztin, schlagen momentan auch zwei Herzen in ihrer Brust. Einerseits freue sie sich mit 66 Jahren auf den verdienten Ruhestand. Am 26. Januar sei ihr letzter Arbeitstag. Andererseits mache sie sich natürlich Gedanken darüber, wie es weitergeht. „Ich wäre auf jeden Fall beruhigter, wenn ich wüsste, ich könnte meine Praxis, die Patienten und nicht zuletzt die Angestellten, in gute Hände geben“, bekennt Rosemarie Kandzia im SZ-Gespräch. Seit anderthalb Jahren sei die Praxis nun ausgeschrieben gewesen. Aber leider ohne Erfolg. Woran das liege, könne sie sich selbst nicht erklären. Natürlich falle als niedergelassene Ärztin etwas mehr Arbeit an, statt vielleicht bei einer Tätigkeit in einer Klinik. Aber ob es das allein ist? Rosemarie Kandzia weiß es nicht. Ihr bleibt gegenwärtig nur optimistisch zu sein, dass ihre Schützlinge einen neuen Arzt finden.

Eine Situation, die ohnehin nicht neu ist. Nach der ersatzlosen Schließung der Praxis von Ursula Lenk in Schönfeld Ende 2014 und Helga Boitz aus Nünchritz im Juni dieses Jahres hatte sich die Lage schon verschärft. Einen Vorgeschmack auf die neue Konstellation gab es bereits im November, als alle drei Ärztinnen krank waren und einige Eltern mit ihren Kindern zur Notbehandlung ins Riesaer Krankenhaus fahren mussten. Die Lage dort und im Meißner Klinikum habe sich durch die Praxisschließung von Ursula Lenk etwa nicht spürbar verändert. Wie die Sprecherin der Elblandkliniken Sabine Seiler betont, sei es bisher auch nicht zu einem verstärkten Patientenaufkommen gekommen, seit Rosemarie Kandzia ihre Sprechstundenzeiten ab Sommer zeitlich eingeschränkt hat. Wenn sie allerdings im neuen Jahr komplett schließe und die beiden verbliebenen Praxen die Notfallversorgung nicht im vollen Umfang übernehmen könnten, sei das möglicherweise ganz anders. „Dann könnte die Situation eintreten, dass mehr pädiatrische Patienten in den Notfallambulanzen der beiden Kliniken vorgestellt werden“, sagt Sabine Seiler.

Ein Zustand, an dem sich auch ab 2017 so schnell nichts ändern wird. Im aktuellen Bedarfsplan vom September 2016 – nach Anfang der 1990er Jahre endlich fortgeschrieben von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV Sachsen) mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen – liest sich nämlich alles sehr optimistisch. Laut Plan beträgt der Versorgungsgrad im Raum Großenhain statt der bisherigen 238 Prozent noch immer üppige 162 Prozent.

