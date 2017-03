Kein Neubau mehr ohne Rettungstreppe? Bisher konnte die Feuerwehr über Leitern retten, nun fordert das Rathaus andere Wege. Ein Pro und Kontra:

Schon vor zwei Monaten schlugen Dresdner Wohnungsunternehmer Alarm. Ihnen wurden Neubauprojekte von der Stadt nicht genehmigt, weil sie die künftigen Bewohner des Hauses im Falle eines Brandes von der Feuerwehr über Leiter retten lassen wollten. Doch diesen zweiten Fluchtweg akzeptiert das Rathaus inzwischen nur noch in Einzelfällen. Stattdessen soll ein Fluchttreppenhaus oder ein zweites Treppenhaus gebaut werden. Das gibt den Bewohnern oberer Etagen garantiert ein sicheres Gefühl. Doch letztlich verteuert diese Forderung jede Wohnung, was der Käufer oder Mieter bezahlen muss. Hinzu kommt, dass die Rettung über die Feuerwehr gängige Praxis in ganz Deutschland ist.

Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, Fluchttreppenhäuser oder zweite Treppenhäuser zu bauen. Vielmehr prüft die Feuerwehr im Vorfeld jedes Projekt sehr genau. Doch die Stadt Dresden will offenbar einen neuen Weg beschreiten. Betroffen sind nicht nur private Wohnungsunternehmer, die im Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer (BfW) organisiert sind, sondern auch Genossenschaften. Für sie bedeutet die neue Genehmigungspraxis, fertige Projekte noch einmal umzuplanen, was Zeitverzug mit sich bringt. Darauf haben die Unternehmer in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hingewiesen. Die Sächsische Zeitung bat beide Parteien um eine Stellungnahme. (SZ/kh)

Pro: Die Bauherrn sind in der Pflicht





Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), Baubürgermeister



Eine über Jahrzehnte geübte Praxis wurde durch eine neue Rechtsauslegung des Sächsischen Innenministeriums infrage gestellt: Bisher akzeptierten wir Aufstellflächen der Feuerwehr im Straßenraum, ohne dass für die Stadt daraus dauerhafte Pflichten entstanden. Die Flächen waren bei Bedarf später für neue Stadtbahnstrecken, Haltestellen, Parkplätze, Fahrradbügel, Baumpflanzungen oder eine Ladesäule für Elektroautos verfügbar.



Nun sagt das Ministerium, dass aus einer Genehmigung eine dauerhafte Pflicht für die Stadt entsteht und eigene Interessen unterzuordnen sind. Dies ist aus Sicht der Stadt nicht nur rechtlich nicht möglich, sondern kann auch mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden sein. Die Pflicht des Bauherrn, einen zweiten Rettungsweg sicherzustellen, soll nun auf die Öffentlichkeit abgewälzt werden.



Der BfW tut das, was man von einem Lobbyverband erwartet – er versucht, die für die Wohnungswirtschaft äußerst vorteilhafte Rechtsauslegung des Ministeriums durch öffentlichen Druck auf die Politik zu zementieren.



Angebliche 15 Prozent Mehrkosten sind völlig abwegig. Die Herstellung eines Rettungswegs auf eigenen Flächen führt in der Regel zu keinen Mehrkosten, wenn der Architekt dies von Anfang an plant. Eine alternative Aufrüstung des ersten Treppenhauses zum Sicherheitstreppenhaus kostet unerheblich mehr. Aus städtebaulicher Sicht wünschen wir uns auch keine befestigten Innenhöfe. Ohne die neue Rechtsauslegung wären wir bei der bisherigen Praxis geblieben. Wir haben das Innen- und das Wirtschaftsministerium um eine Abstimmung gebeten, da die Auffassung dem Sächsischen Straßengesetz widerspricht.





Kontra: So geht man nicht mit Investoren um





Steffen Bieder, Geschäftsführer des BfW Mitteldeutschland



Unser öffentlicher Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist das wirksamste Mittel, um die Diskussion über die veränderte Baugenehmigungspraxis zum sogenannten zweiten Rettungsweg überhaupt in Gang zu bringen. Es besteht aktuell ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit, wie mit künftigen Investitionen im Wohnungsbau umgegangen wird.



Seit Mitte Dezember 2016 unternahmen wir unzählige Versuche, mit OB Hilbert und Baubürgermeister Schmidt-Lamontain ins Gespräch zu kommen, um für unsere Investoren eine praktikable Lösung herzuführen. Unsere mehrfach an höchster Stelle erklärte Dialogbereitschaft blieb unerwidert. Auch das durch uns erstellte und an Herrn Schmidt-Lamontain übergebene unabhängige Rechtsgutachten zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage blieb ebenfalls unbeantwortet. So geht man nicht mit Investoren für den Wohnungsbau um, die seit mehr als 20 Jahren in Dresden weit mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Landeshauptstadt investiert haben und auch zukünftig die Stadt aktiv mitgestalten wollen. Unsere Forderung besteht darin, dass Baugenehmigungen nach Recht und Gesetz zu erlassen sind, wie es der Genehmigungspraxis bis vor wenigen Monaten in Dresden entsprach.



Die „Bezahlbarkeit des Wohnens“ ist durch solche überzogene Forderungen an den Brandschutz gefährdet. Unserer Branche obliegt ohnehin der Vorwurf, Wohnungsbau nicht kostengünstig realisieren zu können. Steigende Baulandpreise und zunehmende behördliche Auflagen treiben die Baukosten des Wohnungsbaus in die Höhe und bremsen ihn damit zunehmend zulasten der Bürgerinnen und Bürger aus. Dieser Zustand muss geändert werden.

