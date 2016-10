Kein Nachweis für Bergsiedlung Das Landesamt für Archäologie kann mittelalterliche Befestigung nicht finden.

Der Hoffnungsschacht in Scharfenberg. © Claudia Hübschmann

Im Jahr 2014 durchgeführte Untersuchungen das Landesamtes für Archäologie zur Befestigung der mittelalterlichen Bergbausiedlung in Scharfenberg hatten die Vermutung genährt, dass das Scharfenberger Bergbaurevier nach dem Freiberger das zweitbedeutendste in Sachsen gewesen ist. Letzte Gewissheit, ob die Scharfenberger Siedlung befestigt gewesen ist, was ihre Bedeutung unterstrichen hätte, sollten geophysikalische Messungen erbringen.

Auf Nachfrage beim zuständigen Grabungstechniker des Landesamtes, Dr. Yves Hoffmann erklärte dieser: „Die geophysikalischen Messungen waren insoweit negativ, als wegen erheblicher Störungen durch im Boden liegende Leitungen keine Aussagen zu der Fragestellung befestigte oder unbefestigte Bergbausiedlung getroffen werden können. Das heißt, es ist nach wie vor alles offen.“ Nun wird versucht, Nachuntersuchungen an anderer Stelle durchzuführen. (SZ/ul)

