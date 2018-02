Kein Nachfolger für Kollmer Dorfladen

So hätte es auch in Kollm aussehen können, doch vorerst wird es nichts: Dorfladen und Café in Großschönau. © Matthias Weber

Kollm. Im Frühjahr, wenn die ersten Touristen an den Stausee kommen, hätte er wieder öffnen können, der kleine Laden im Dorf. Bürgermeister Günter Holtschke war ebenso froh wie viele Einwohner, dass eine Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs im Ort wieder möglich werde. Doch der dafür infrage kommende Pächter hat jetzt abgesagt. Dieser ist selbst Kollmer und in der Gastronomie zu Hause.

Er hatte konkrete Vorstellungen, wie er den Laden in der Ortsmitte wieder zum Laufen bringt. So wollte er neben dem Warenverkauf auch ein kleines Bistro einrichten, zum Verweilen und um sich zu stärken. Aber gesetzliche Vorschriften und fehlende berufliche Qualifikation lassen bei dem Interessenten nicht alle seine Wünsche in Erfüllung gehen. Doch die sollten alle umgesetzt werden, damit sich der Laden finanziell allein tragen kann.

Seine Absage teilte er inzwischen der Gemeinde mit. Sie ist nun auf der Suche nach einem neuen Ladeninhaber. Vor der Schließung hatte Bäckermeister Gert Freudenberg das Geschäft geführt und darin seine Backwaren und weitere Artikel verkauft. Doch auch für ihn war der Umsatz am Ende zu gering, um diese Verkaufseinrichtung weiter betreiben zu können, berichtet der Bäckermeister. Für ihn wären außerdem Investitionen in ein neues Kassensystem zugekommen, die sich aber aufgrund der geringen Anzahl an Kunden nicht gerechnet hätten. Also gab er im vergangenen Jahr das Geschäft auf.

Wer einen Laden zur Versorgung der Einwohner und ihrer Gäste in Kollm eröffnen möchte, kann sich an die Gemeindeverwaltung Quitzdorf am See unter Telefon 03588 203358 wenden.

zur Startseite