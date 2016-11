Kein Mathe-Wettstreit mehr Am 17. November sollte er wieder für Oberschüler stattfinden. Doch das Kultus-Ministerium hat ihn während des Unterrichts verboten.

Mathelehrer Frieder Henker war Initiator des Großenhainer Mathewettstreits, den es 21 Jahre gab. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Frieder Henker, Mathelehrer an der Schachtschule und Organisator des jährlichen Mathewettstreits der Oberschulen, hat seine Funktion als Fachberater niedergelegt. Denn das Kultusministerium hat ihm die Fortsetzung des jährlichen regionalen Mathewettstreits untersagt. Jedenfalls am Vormittag. Zu der Zeit sollte der Schulvergleich auch am 17. November wieder zum 22. Mal stattfinden. Laut einem Schreiben dürfen die regionalen Wettstreite aber nur noch frühestens ab 12 Uhr stattfinden, um Unterrichtsausfall zu minimieren. Unter diesen Umständen sieht Frieder Henker eine Fortsetzung aus organisatorischer Sicht nicht möglich. „Das wäre kein Fest mehr, sondern eine Farce“, sagt er verbittert.

Welchen Stellenwert der Wettstreit nicht nur unter den zahlreichen beteiligten Schulen, sondern auch für einzelne Schüler hatte, wurde beim Landesfinale deutlich. „Dreimal konnten wir unsere Preisträger dorthin delegieren“, blickt Henker zurück. Das Niveau der Besten habe sich auch dort in Chemnitz bewährt. Diese Möglichkeit ist nun abgeschnitten. Auch war es dem Ausscheid im Schloss zu verdanken, dass die Schulen selbst ihre Mathe-Schulolympiaden nach der Wende wieder eingeführt haben.

