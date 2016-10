Kein „Marshallplan“ für Afrika Ihre Afrika-Reise führt Bundeskanzlerin Angela Merkel in das ärmste land der Welt. Niger gilt als Schlüsselland, um Fluchtbewegungen zu steuern. Doch einfache Lösungen für die enormen Schwierigkeiten gibt es nicht.

Angela Merkel hat gut fünf Stunden. Zwischen ihren Reisestationen Mali und Äthiopien macht die Kanzlerin am Montag nur kurz Station im Niger. Es ist ein Land mit riesigen Problemen, für das Merkel die Deutschen in Zeiten der Flüchtlingskrise stärker interessieren will. Von „unserem Nachbarkontinent“ hat sie vor dem Abflug gesprochen - jenem Kontinent mit als einer Milliarde Menschen, der für viele vor allem Hunger, Krieg und Krisen bedeutet. Nun also vor Ort in Niger, dem ärmsten Land der Welt. Der Drehscheibe für Hunderttausende Flüchtlinge, die statt gen Norden zu ziehen, mit mehr europäischer Hilfe in der Region bleiben sollen.

Es ist schwülwarm, als Merkel in der Hauptstadt Niamey landet. Am Flughafen erwartet sie ein bunter Empfang. Trommeln dröhnen, einige Frauen tanzen in Kleidern in Schwarz-Rot-Gold. Gastgeber Mahamadou Issoufou lenkt die Besucherin vom roten Teppich direkt zu den Männern vom Stamme der Wodaabe in ihren Trachten mit Federschmuck und gelber Schminke. Die Wagenkolonne rauscht dann über abgesperrte Straßen zum Präsidentenpalast, an einer Kreuzung hängt ein großes Transparent mit Merkels Bild. „Bienvenue - willkommen“, steht darauf.

Einen Eindruck bekommt die Kanzlerin nur von einem Ausschnitt der Probleme, mit denen Niger zu kämpfen hat. Aber auch von einigen Lösungsansätzen. Fast die Hälfte der 18 Millionen Einwohner in dem westafrikanischen Staat lebt unter der Armutsgrenze. Seit Jahren gibt es Anschläge bewaffneter Milizen. Auch die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram ist aktiv. Frauen bekommen im Schnitt sieben Kinder. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahre, aber der Mangel an Bildung ist ein großes Problem.

Merkels Kolonne biegt auf den Hof der Schule Goudel II, in der 700 Kinder unterrichtet werden, 500 davon Mädchen. In der Klasse von Madame Yacouba sind es 29 Mädchen und 15 Jungen. Elf bis 13, 14 Jahre alt sind sie. Die Lehrerin unterrichtet Französisch, erklärt vieles aber in der regionalen Muttersprache der Kinder, wie sie erzählt.

Die Kanzlerin winkt kurz zur Tür herein, geht in das Klassenzimmer nebenan. „Berlin, das ist meine Hauptstadt“, sagt sie. Mitgebracht hat sie einen Satz Fußbälle, samt der Bitte: „Ihr müsst die Mädchen auch spielen lassen.“ Schon vorher hat Präsident Issoufou betont, dass mehr Mädchen bis 16 in Schulen gehen sollen - als wichtiges Mittel gegen Kinderheiraten und die problematisch hohe Geburtenrate.

Merkel besucht noch ein Zentrum für rückkehrende Migranten. Direkt zu den schwierigsten Flüchtlings-Brennpunkten führt ihre Kurzvisite aber nicht. Da ist vor allem die Wüstenstadt Agadez, 950 Kilometer nordöstlich von Niamey, die ein zentraler Knoten auf der Fluchtroute in Richtung Mittelmeer ist. Mehr als 290 000 Menschen verließen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit Februar den Niger in Richtung Algerien und Libyen. Sie kommen aus Nigeria, Gambia, Senegal, der Elfenbeinküste. Von Niamey nehmen viele Busse nach Agadez. Abgeholt werden sie von „Fixern“, Mittelsmännern die solche Reisen organisieren.

In Agadez beginnt dann für viele ein langes Warten unter schlechten Bedingungen, ehe es in Bussen weiter nach Norden geht. Dabei ist der Menschenschmuggel auch ein lukratives Geschäft. Nach IOM-Angaben verdienen Schleuser umgerechnet mehr als 5 000 Euro pro Woche. Womit sonst könnte man so viel Geld verdienen? Damit es mehr alternative Arbeitsgelegenheiten gibt, kündigt Merkel 17 Millionen Euro Hilfe an.

Zu einem kleinen Disput kommt es dann aber doch. Präsident Issoufou ruft nach viel mehr Geld der EU für Herkunfts- und Durchgangsländer afrikanischer Flüchtlinge. Nötig sei etwas wie ein „Marshallplan“, wie er Westeuropa nach dem Krieg geholfen hat. Merkel lässt einigermaßen deutlich durchblicken, dass sie wenig davon hält.

Die Voraussetzungen seien andere und staatliche Strukturen, das Bildungs- und Wirtschaftssystem in Afrika nicht dafür gerüstet. Es nütze doch nichts, Geld für den Aufbau von Unternehmen zu geben, „und am Schluss verrostet alles“, betont die Kanzlerin. Überhaupt dürfte es mehrere Jahre dauern, um große Veränderungen zu erreichen. „Aber die Zeit drängt.“ Anfangserfolge etwa für mehr Arbeitsmöglichkeiten seien möglich und wichtig - damit vor allem junge Leute sähen, dass es aufwärts gehe für ihr Leben. (dpa)

