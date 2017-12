Kein Löschwasser in Wünschendorf In dem Ort fehlt ein Reservoir für den Brandfall – und das seit Jahren. Jetzt schlägt die Feuerwehr Alarm.

In Wünschendorf gibt es nur eine dezentrale Wasserstelle. © Symbolbild: SZ

Wünschendorf. stell dir vor, es brennt – und es kommt zwar einer, der löschen will, aber er weiß nicht womit. Mit dieser Abwandlung eines Slogans zur Nachwuchswerbung für die Freiwillige Feuerwehr („Stell dir vor, es brennt und keiner kommt“) lässt sich die Situation in Wünschendorf beschreiben. In dem Ortsteil von Dürrröhrsdorf-Dittersbach gibt es nach Einschätzung der Feuerwehr nicht ausreichend Wasser, um ein Feuer Brand zu löschen. „Sollte es zu einem Brand kommen, müssten wir vor den Bürgern stehen und ihnen sagen, dass wir nichts machen können, außer ihre Sachwerte wegzutragen.“ So dramatisch formulierte es die Wehrleitung des Ortes, als sie kürzlich in Uniform im Gemeinderat erschien, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Es gebe nur eine dezentrale Wasserstelle im Ort. Das vorhandene Hydrantennetz reiche bei Weitem nicht aus. Die Hydranten befänden sich in desolatem Zustand, der Wasserdruck sei viel zu niedrig. Das Problem ist seit Jahren bekannt, sagen die Feuerwehrleute, passiert sei aber nichts. Schon beim Ausbau der S 177 sei ihnen der Bau einer Zisterne zugesichert worden, entstanden ist stattdessen ein Biotop. „Warum sparen wir an der Sicherheit unserer Bürger?“, fragen die Ehrenamtler. Man könne von Glück reden, dass es in den vergangenen Jahrzehnten keinen großen Brand im Dorf gegeben hätte.

Die Gemeindeverwaltung streitet die Vorwürfe nicht ab. „Die Löschwassersituation in Wünschendorf ist sehr kritisch“, sagt Hauptamtsleiter Norbert Bläsner auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Wie es dazu kam, vermag Bläsner, der seit einem Jahr im Amt ist, nicht zu sagen. Im aktuellen Haushalt hat die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach den Bau einer Löschwasserzisterne in Wünschendorf erstmals eingeplant. Die hätte theoretisch auch schon gebaut sein können, dann aber schlug die Bürokratie zu.

Überraschend habe sich die Möglichkeit ergeben, den Bau der Zisterne fördern zu lassen, erklärt Hauptamtsleiter Bläsner. Und wer mit Fördermitteln baut, der muss sich streng an die vorgeschriebenen DIN-Normen halten. Die Gemeinde musste zunächst eine Baugrunduntersuchung in Auftrag geben. Die soll klären, wie tragfähig der Boden am vorgesehenen Standort für die Zisterne in der Dorfmitte von Wünschendorf ist und welche Maßnahmen gegebenenfalls nötig sind, um ihn tragfähig zu machen.

Die Bohrung hat am Nikolaustag stattgefunden. Jetzt heißt es, auf die Ergebnisse warten. Von denen hängt ab, welche Arbeiten im Detail ausgeschrieben werden. Geplant ist ein Behälter mit einem Fassungsvermögen von knapp 100 Kubikmetern – also rund 100 000 Liter Löschwasser. Je nachdem wie die Ausschreibung verläuft, könnte der Bau der Zisterne im Frühjahr 2018 beginnen. Ein Abschlusstermin ist bereits gesetzt: Die Zeit zum Verbauen der Fördermittel läuft bis Ende Juni.

zur Startseite