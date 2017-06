Kein langes Einkaufen zum Festival Zum Folklorefestival in Bautzen öffnen die Geschäfte in Bautzen wie immer.

Längeres Shoppen ist zum Folklorefestival nicht möglich. © Uwe Soeder

Anlässlich des Folklorefestes werden Bautzens Händler am 22. Juni keine verlängerten Öffnungszeiten anbieten. Das Interesse der Gewerbetreibenden, ihre Läden in der Spreestadt an dem Tag länger aufzulassen, sei zu gering gewesen, berichtet Gunhild Mimuß, Citymanagerin der Stadt. Von 200 angeschriebenen Händlern, Gastronomen und Handwerkern, hätten sich lediglich sieben Unternehmen zurückgemeldet. Fünf stimmten einer verlängerten Öffnungszeit am Donnerstag zu.

Vom 22. Juni bis zum 25. Juni findet in der Lausitz zum zwölften Mal das Internationale Folklorefestival „£užica/Lausitz“ statt. Die Tanz- und Folkloregruppen der Lausitzer Sorben haben zehn internationale Ensembles zu sich eingeladen. Eröffnet wird das Festival am Donnerstagabend in Bautzen. Gegen 18 Uhr ziehen die Tänzer vom Kornmarkt über den Hauptmarkt zur Ortenburg, wo um 19.30 Uhr die Eröffnungsgala gefeiert wird. (szo)

