Kein Klo für Bello und Co. Gohrisch erhöht die Hundesteuer. Dann sollte doch Geld für Hundetoiletten übrig sein, findet eine Gemeinderätin.

Damit Wiesen nicht zu Hundeklos werden, fordert Ulrike Nickl mehr Mülleimer in Gohrisch. © R. Sampedro

Hundebesitzer zahlen in Gohrisch ab kommendem Jahr mehr für ihre Vierbeiner. Die Hundesteuer erhöht sich ab dem 1. Januar von derzeit 50 auf 65 Euro im Jahr für einen Hund. Jedes weitere Tier kostet 85 Euro statt 61,30 Euro. Für sogenannte gefährliche Hunde werden ab sofort 360 Euro im Jahr fällig. Die Erhöhung hat Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) in Gang gesetzt. „Das Geld können wir im Haushalt gut gebrauchen“, sagt das Gemeindeoberhaupt, das selbst einen Vierbeiner besitzt. Zuletzt wurde die Hundesteuer in der Gemeinde im Jahr 2008 erhöht. Ulrike Nickl ist Ortschaftsrätin in Cunnersdorf und ebenfalls Hundebesitzerin. Ihr Rhodesian Ridgeback ist einer von der großen Sorte. „Dementsprechend fallen auch die Haufen aus“, sagt sie lachend. Mit der Erhöhung der Hundesteuer müsste doch eigentlich auch Geld übrig sein, um Hundetoiletten in der Gemeinde anzubringen. Bisher gibt nur zwei davon, die vom Bauhof bestückt werden: in der Nähe der Sennerhütte und am Dorfplatz.

„Wir bräuchten mehr Hundeklos“, findet die Ortschaftsrätin. Denn Ulrike Nickl ist die Leiterin der Kita in Cunnersdorf und weiß, dass kleine Kinder nicht auf den Boden schauen, wenn sie laufen – und außerdem gerne alles mit den Händen anfassen. Schon alleine deshalb plädiert sie an die Hundebesitzer in Gohrisch, die Haufen ihrer Vierbeiner im Ort immer einzusammeln. Das Gleiche gilt für Touristen in der Region. „Ein schwarzes Schaf genügt, und alle Hundehalter werden unter Generalverdacht gestellt“, sagt Ulrike Nickel.

Damit das Sauberhalten möglich ist, bräuchte es aber mehr Mülleimer mit Tütenspendern, findet die Ortschaftsrätin. Vor allem an zentralen Treffpunkten in den vier Ortsteilen von Gohrisch und an Ausgangspunkten von Wanderwegen. Bürgermeister Eggert hat den Vorschlag der Gemeinderätin aufgenommen, dämpft aber gleichzeitig die Erwartung: „Direkt geplant sind weitere Hundetoiletten nicht.“ Er begründet das damit, dass es in der Gemeinde nicht so viele Hunde gebe.

