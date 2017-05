Kein juristischer Ärger für die Hosen

Campino singt am 27. März auf der Ladefläche eines Lkw auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden. © dpa

Der Überraschungsauftritt der „Toten Hosen“ Ende März bei einer Anti-Pegida-Demonstration in Dresden hat für die bekannte Rockgruppe keine juristischen Konsequenzen. Darauf wies jetzt Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) mit seinen Antworten auf eine entsprechende Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Carsten Hütter hin.

So räumte der Minister zwar ein, dass die Düsseldorfer Künstler weder das Ordnungsamt noch die Polizei vorab über ihr Spontankonzert in der Innenstadt informiert hatten. Allerdings wäre der Stadt Dresden als zuständiger Versammlungsbehörde zuvor der Einsatz eines Lautsprecherfahrzeuges mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen zur Kenntnis gegeben worden. Für den Einsatz dieses Fahrzeuges, auf dessen Ladefläche die Rockgruppe während der Anti-Pegida-Demonstration auftrat, wären daraufhin keinerlei Beschränkungen ausgesprochen worden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung, so Ulbig, sei durch den Lkw nicht gefährdet gewesen. (SZ/gs)

