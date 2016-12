Kein Holz-Verkauf an die Bürger Das Stadtpark-Holz geht an Großabnehmer. Die Bürger haben das Nachsehen – wieder.

Holzstapel liegen an Pollmerallee (Foto) und Parkstraße. Das Fällholz vom Bahnbau soll zum größten Teil an Großabnehmer veräußert werden. © Klaus-Dieter Brühl

Das Fällholz ist inzwischen von den städtischen Flurstücken herausgerückt worden und wird derzeit vermessen. Stapel türmen sich an Parkwegen, fast wie im Wald zur Holzsaison. Doch an diesem Baumeinschlag ist die Deutsche Bahn schuld. Weil die Gleiskurve durch den Stadtpark begradigt wird, müssen viele Bäume, die der Tornado 2010 noch stehenließ, nun weichen. Die Stadt will daraus noch Erlöse für die Stadtkasse hereinholen und über eine Vermarktung einen bestmöglichen Ertrag erzielen. Derzeit ist Großenhain mit Großabnehmern im Gespräch. Einen Holzverkauf für Private wird es wahrscheinlich nicht oder nur noch in Restmengen geben, da der Aufwand hierfür viel zu groß wäre, und auch das komplette Holz schnellstmöglich verkauft werden soll.

Im Stadtpark sind nach dem Tornado 2010 zwischen 60 und 75 Prozent der rund 120 Jahre alten Bäume nicht mehr zu retten gewesen. Rund 60 Firmen bzw. Bauhöfe halfen damals mit, das Holz herauszuräumen und zu sägen. Auf über einem Drittel der städtischen Waldflächen stehen daher Bäume, die jünger als 20 Jahre sind, weil nach dem Wirbelsturm vielerorts grundlegend aufgeforstet werden musste. Dadurch rechnet der Forst bis 2015 nur mit 500 Kubikmeter verkaufsfähigem Holz.

zur Startseite