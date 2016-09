Kein Hausbau wegen Überflutungsgefahr

Der Ortschaftsrat Grumbach und der Technische Ausschuss Wilsdruff haben einem Hausbau-Projekt in Grumbach eine klare Absage erteilt. Es geht um die Errichtung eines Einfamilienhauses am Grumbacher Gartenweg. Dazu war eine Voranfrage ans Landratsamt gestellt worden. Stadtverwaltung und Ortschaftsrat lehnen den Hausbau an der Stelle allerdings ab.

Denn das Häuschen würde in einem Bereich stehen, der bei Hochwasser schon mehrmals überflutet war, so 2002 und 2013. Nach dem Hochwasser 2013 ließ die Stadt eine Studie zu den Hochwasserrisiken anfertigen. Daraus geht hervor, dass selbst nach dem Bau des geplanten Rückhaltebeckens oberhalb von Grumbach für das Grundstück am Gartenweg weiterhin Hochwassergefahr besteht. Eine Möglichkeit bleibt aber: „Gegebenenfalls kann der Antrag neu gestellt werden, wenn eine hochwasserangepasste Bauweise möglich ist“, heißt es aus dem Rathaus. (hey)

