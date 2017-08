Kein Handwerksmarkt am Volkstrauertag Die Organisatoren des Vorwinterlichen Marktes in Olbersdorf haben nicht mit ihren Argumenten überzeugen können. Nun erwägen sie rechtliche Schritte.

Die Gemeinde Olbersdorf hatte in den vergangenen Jahren traditionell zum vorweihnachtlichen Handwerksmarkt geladen. © SZ Thomas Eichler

Olbersdorf. Die Organisatoren des Vorwinterlichen Marktes in Olbersdorf haben nicht mit ihren Argumenten überzeugen können: Der Landkreis Görlitz hat zu Beginn dieser Woche die Durchführung des Marktes am Volkstrauertag per Ablehnungsbescheid untersagt. Darüber informieren die Organisatoren des Marktes. Sie hatten zuvor beim Landratsamt als Kreispolizeibehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragt, den Markt auch am Volkstrauertag, der als Feiertag unter das Sonn- und Feiertagsgesetz fällt, durchführen zu können. 2015 und 2016 hatte es eine solche Ausnahmegenehmigung gegeben, im vorigen Jahr jedoch erst nach langer Diskussion verschiedener Betroffener.

Die Marktorganisatoren wollen nach dem Erhalt des Ablehnungsbescheides nun ihr weiteres Vorgehen prüfen. Sie ziehen dabei auch eine Klärung der Angelegenheit vor dem Verwaltungsgericht in Betracht. Sie sehen in der Ablehnung des Kreises einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes, weil in vergangenen Jahren in ganz Deutschland eine Vielzahl von Veranstaltungen am Volkstrauertag stattfanden. (SZ)

