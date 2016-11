Kein Handwerkermarkt am Volkstrauertag

Der vorweihnachtliche Markt in Olbersdorf im Jahr 2015 © Winkler

Olbersdorf. Der traditionelle vorweihnachtliche Handwerkermarkt darf in Olbersdorf am Volkstrauertag nicht stattfinden. Das hat die Landesdirektion Sachsen am Freitag entschieden. Die Durchführung des Marktes am Sonnabend wird durch diese Entscheidung nicht beeinträchtigt, berichtet Pressesprecher Holm Felber. Der Handwerkermarkt wird von der Kommunalen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Olbersdorf (KWV) organisiert.

Nach Auffassung der Landesdirektion ist die ausnahmsweise Durchführung einer solchen öffentlichen Veranstaltung am Volkstrauertag wegen der strengen Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage in Sachsen nicht gestattet. Beim Volkstrauertag handelt es sich um einen stillen Gedenk- und Trauertag, an dem grundsätzlich jegliche öffentliche Vergnügungen verboten sind, die dem ernsten Charakter dieses Tages zuwiderlaufen, so der Pressesprecher. Der Entscheidung der Landesdirektion war die Untersagung des Marktes am Volkstrauertag durch den Landkreis vorangegangen. Dagegen hatte die KWV Widerspruch erhoben. (SZ/hg)

