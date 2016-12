Kein Händlerjubel nach dem Sonntagseinkauf Die Ladenbesitzer sind zufrieden mit dem Geschäft am 2. Advent. Doch der Kundenzuspruch hätte größer sein können.

© Symbolfoto: dpa

Ein verkaufsoffener Sonntag in der Adventszeit ist besser als gar keiner – so wie im letzten Jahr. Mehr wären gut. Und der 4. Advent wäre in diesem Jahr der bessere Tag gewesen als der 2. Advent. So beantworten die Dresdner Händler die Frage nach ihrem Weihnachtsgeschäft vor zwei Tagen und ihren Verbesserungsvorschlägen für die Zukunft.

„Wir rechnen das nach Umsatz, und da waren wir sehr zufrieden“, stellte Karstadt-Geschäftsführerin Christine Meyer von Froreich fest. Sie führt das Kaufhaus am Dr.-Külz-Ring seit Oktober und hat am 2. Advent ihren ersten verkaufsoffenen Adventssonntag in Dresden erlebt. „Das Wetter war top, die Kunden waren in Einkaufslaune“, fügte sie noch hinzu.

Ihre Kollegin Nadine Strauß, Centerleiterin in der Altmarkt-Galerie, fand den Kundenstrom am Sonntag weniger kräftig als am Sonnabend. „Trotzdem sind wir zufrieden“, stellte auch sie fest. „Am besten wären alle vier Adventsonntage verkaufsoffen“, stellte sie fest. Bei nur einem Tag, wie vom Stadtrat beschlossen, hätte sie den 4. Advent dem 2. vorgezogen. „Da ist der Synergieeffekt zwischen Weihnachtsmarktbesuch und Geschenkekauf am größten.“

Dirk Fittkau, Chef in der Centrum Galerie, bricht rückblickend auf den Sonntag ebenfalls nicht in Jubelstürme aus. „Wir sind nicht überlaufen worden“, stellte er fest.

Gordon Knabe, der Chef des Elbeparks, hat den Kundenstrom am Sonntag mit dem Ansturm an den verkaufsoffenen Adventssonntagen 2013 und 2014 verglichen. Er registrierte etwas mehr Interesse als in diesen zwei Jahren, das Plus lag aber unter einem Prozent. Knapp 26 850 Kunden kamen am Sonntag in sein Center an der Autobahn in Kaditz. „Es ging am Sonntag verhalten los, der Hauptlauf war zwischen 14 und 17 Uhr“, hat Knabe beobachtet.

„Der Wunsch, in Familie nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, ist groß“, damit erklärt David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen in Dresden, dass am Sonntag viele Kunden die Läden bevölkerten. Im nächsten Jahr, in dem der 4. Advent gleichzeitig der Weihnachtstag ist, wünscht er sich zwei verkaufsoffene Adventssonntage. „Denn dann haben wir eine sehr kurze Adventszeit“, begründet Tobias diesen Wunsch. (SZ/csp)

zur Startseite