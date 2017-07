Kein gutes Pflaster Für Gehbehinderte ist der Domplatz eine Zumutung. Aber auch für alle anderen wird er stellenweise gefährlich.

Schwer begehbar: Das Pflaster unter den beiden Burgtoren weist extreme Spalten auf.

Die Albrechtsburg wirbt mit dem Slogan „Trendsetter seit 1471“, weil sie für sich in Anspruch nimmt, das erste Wohnschloss in Deutschland zu sein. „Auch im Bereich der Barrierefreiheit erweist sich die Albrechtsburg Meißen als Trendsetter: Besonders für Menschen mit Einschränkungen bieten wir viele Möglichkeiten, das Schloss zu besichtigen.“ So steht es im Internetauftritt.

Alle wichtigen Ausstellungsräume sind barrierefrei zuglänglich, dafür wurde vor einigen Jahren extra der Fahrstuhl modernisiert und bis in die dritte Etage geführt, auf Anfrage kann ein Rollstuhl ausgeliehen werden, es gibt ein Rollstuhlfahrer-WC. Die Albrechtsburg tut also wirklich etwas. Es gibt allerdings einen Haken. Wer den Schrägaufzug nimmt und glücklich oben auf dem Burgplatz anlangt, sieht sich etwa als Rollstuhl- oder Rollatorfahrer oder Mensch mit Gehbehinderung mit einem Wildpflaster konfrontiert, das schon unversehrten Menschen einiges an Gehvermögen abverlangt. Dazu kommt eine Steigung von exakt 8,3 Prozent laut staatlicher Messung bis zum Burgkeller. Für Barrierefreiheit beträgt die optimale Steigung sechs Prozent.

Allerdings ist das Problem, 28 Jahre nach der Wende, erkannt. Es gibt ein Protokoll zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Darin tauschen sich Vertreter des Staatsbetriebes Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit Denkmalpflegern und dem Behindertenbeauftragten des Landkreises aus. Dabei wurde ein Konzept besprochen, das erstens die Verlegung von Granitplatten entlang der Gebäude an der Südseite des Domplatzes vorsieht. Und zweitens das Glätten des Pflasters für Wegeverbindungen, die nicht an den Gebäuden entlang geführt werden können – also etwa vom Schrägaufzug zur Albrechtsburg.

Was die Verlegung von Granitplatten entlang der Gebäude betrifft, so stellt „diese Variante funktional und gestalterisch die Vorzugslösung des SIB dar und ist mit den Denkmalbehörden abgestimmt“, erklärte Tobias Lorenz von der zuständigen Dresdner SIB-Niederlassung. Er erklärt auch, wie das Pflaster dort, wo keine Granitplatten verlegt werden können, bearbeitet werden soll. Danach soll das auf dem Domplatz liegende Wildpflaster nach der „Baseler Methode“ glattgefräst werden. Dabei „wird der Pflasterstein nicht komplett eingeebnet, sondern die tieferliegenden Randbereiche des Steines behalten ihre natürliche Unebenheit. Damit kann eine deutliche Verbesserung der Begeh- bzw. Befahrbarkeit erreicht werden, ohne das historische Pflasterbild vollständig aufgeben zu müssen“, so Lorenz.

Um zu prüfen, wie das alles aussieht, sollten am Kornhaus neben der Albrechtsburg im April Probeflächen angelegt werden. „Zu diesem Zeitpunkt hatte kein Unternehmen Kapazitäten, welches die Probeflächen anlegen konnte.“ Nun soll das, mit Rücksicht auf die Veranstaltungen, Ende August nachgeholt werden. Was das Ganze kosten soll, dazu „kann noch keine verbindliche Aussage getroffen werden“.

Und die Stadt Meißen, wie steht sie zum Projekt der Verbesserung der Barrierefreiheit auf dem Domplatz? „Grundsätzlich ist die Stadt sehr für die Verbesserung der Barrierefreiheit“, erklärt Anne Dziallas, die Büroleiterin des Oberbürgermeisters. Allerdings ist laut Heiko Schulze, Chef der Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne im Stadtrat weder für 2018 noch für 2019 Geld dafür im Haushalt vorgesehen.

Auf ein generelles Problem in Sachen Domplatz macht Uwe Logsch, Hausmeister des Hotels Burgkeller, aufmerksam. „Die Kehrmaschinen holen den Sand zwischen den Pflastersteinen heraus, dadurch werden die Zwischenräume zwischen den Steinen immer größer.“ Am schlimmsten ist es unter den beiden Burgtoren, wo nicht auf natürlichem Weg neues Füllmaterial angeweht wird. Dort sind regelrechte Spalten zwischen den Steinen, sodass es auch für Besucher ohne Gehbehinderung gefährlich werden kann. „Das Pflaster darf nicht nur gekehrt werden, es muss auch gepflegt werden.“

