„Kein Grenzwert wird überschritten“ Im Streit um Emissionen stärkt das Umweltministerium dem Stahlwerk den Rücken. Der Werkleiter ist zufrieden.

Tonnenschwere Stahldrahtrollen stapeln sich vor dem Feralpi-Stahlwerk in Gröba. Wie sich die Produktion auf die Anwohner auswirkt – darüber wird gestritten. © Sebastian Schultz

Wie gefährlich ist das, was beim Riesaer Stahlwerk in die Umgebungsluft gelangt? Über diese Frage wird seit Jahren erbittert gestritten. Nun hat sich das Umweltministerium in die Debatte eingeschaltet – mit einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier. Sie hatte Ende November genau wissen wollen, ob das Unternehmen Feralpi alle zuletzt erteilten Auflagen der Landesdirektion erfüllt, welche Schadstoffmessungen die Behörde selbst vornimmt – und wie der Freistaat zu den Ergebnissen der Untersuchung des Umweltverbands BUND steht (SZ berichtete).

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) stellt dem Betreiber des Riesaer Stahlwerks ein gutes Zeugnis aus – zumindest, was die Erfüllung der von der Landesdirektion erteilten Auflagen angeht. Die geforderten Maßnahmen seien mittlerweile „vollständig umgesetzt“ worden, attestiert der Minister – und führt eine Liste mit 21 Punkten an, die detaillierte Vorschriften im Arbeitsalltag machen (siehe Infokasten). Eigene Schadstoffmessungen habe die Landesdirektion bislang weder gemacht noch in Auftrag gegeben: Die seien erst in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach der geplanten Kapazitätserweiterung des Stahl- und Walzwerks fällig. Und weil die noch nicht vorgenommen wurde, müsse man auch mit der Messung warten.

Ergebnisse liegen allerdings von der Messung des Umweltverbands BUND vor (SZ berichtete). Demnach würden in Gröba die Immissionswerte bei Schwebstaub und dessen Inhaltsstoffen eingehalten. Bei Staubniederschlag werde der Immissionswert des Regelwerks TA Luft sogar unterschritten. Allenfalls beim Stoff Chrom seien Überschreitungen des sogenannten Beurteilungswertes laut Bundes-Bodenschutzverordnung festgestellt worden.

Tempolimit 20 zurück 1 von 6 weiter 21Punkte umfassen die Auflagen, die Feralpi in Riesa nachträglich umsetzen musste. Hier eine Auswahl: Lager- und Umschlagbereiche waren öfter zu reinigen und befeuchten, um die Staubentwicklung zu verringern. Das Höchsttempo von Transportfahrzeugen war auf 20 zu begrenzen. Der Einsatz von Kehrmaschinen war in einer Betriebsanweisung zu regeln. Mehrere Teile der Produktionsanlagen waren einzukapseln. Der Kamin der Entstaubungsanlage brauchte einen leistungsfähigeren Schalldämpfer. Quelle: SMUL

llerdings sei offen, ob das dort gemessene Chrom überhaupt gesundheitsgefährdend sei: Nur bestimmte Chrom-Verbindungen seien krebserregend. Außerdem wisse man derzeit gar nicht, ob das Stahlwerk auch der Auslöser für die Chrombelastung sei – oder ob die von woanders her komme. Derzeit werte die Landesdirektion als Überwachungsbehörde die BUND-Messungen aus und prüfe, ob die Chromwerte im Zusammenhang mit dem Stahlwerk stehen. Erst danach könne man Maßnahmen dagegen einleiten.

Bei Feralpi beschäftigt man sich ebenfalls mit dem Chrom-Vorwurf, sagt Werkleiter Frank-Jürgen Schaefer. Wenn Ergebnisse dazu vorliegen, werde man sie veröffentlichen. „Wir haben auch bei anderen Stahlwerken angefragt: Eine Chrom-Emission ist dort kein Thema.“ Beim Thema Dioxine/Furane stellen die Grünen fest, dass die Luftschadstoffe deutlich reduziert seien und unter dem Wert von neun Pikogramm pro Quadratmeter liegen, der im Entwurf des neuen Regelwerks TA Luft liegt.

Allerdings würden sie über dem langfristigen Zielwert von vier Pikogramm liegen. Dieser Vorwurf macht Schaefer geradezu wütend. „Es ist unlauter, den Wert vier zu nehmen: Der aktuelle Orientierungswert ist neun!“ Sonst hätten sogar diverse Naturschutzparks Überschreitungen beim Dioxin-Wert. Ohnehin sei man bei dieser Einheit an der Grenze dessen, was überhaupt nachweisbar ist: Ein Pikogramm entspricht dem billionsten Teil eines Gramms. „Der Messbericht vom BUND könnte schöner für uns nicht sein. Bei uns wird kein Grenzwert überschritten.“

