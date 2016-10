Kein Glück beim VW

Einbruch in mehrere Gartenlauben Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in mehrere Gartenlauben an der Alex-Horstmann-Straße ein und durchsuchten diese. Aus dem Inneren wurden diverse elektrische Gegenstände entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Hundert Euro. (szo)

Fahrradteile gestohlen Görlitz. Unbekannte sind vermutlich über den Maschendrahtzaun in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Reichenbacher Straße gelangt. Dort demontierten sie ein mittels Schloss am Rahmen gesichert abgestelltes Fahrrad der Marke Kalkhoff. Bei dem Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro handelt es sich um einen Sattel, die hintere Felgenbremse und die Getränkehalterung. (szo)

Versuchter Pkw-Diebstahl Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend versucht, einen auf der Reichsstraße gesichert abgestellten VW Passat eines 55-Jährigen zu entwenden. Hierbei beschädigten sie das Schloss der Fahrertür und anschließend das Zündschloss. Ein Starten des Fahrzeuges scheiterte jedoch. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (szo)

Versuchter Kellereinbruch Löbau. In der Nacht zum Sonnabend sind Unbekannte durch Aufhebeln einer Hintertür in einen Wohnblock an der Mozartstraße eingedrungen und haben sich in die Kellerräume begeben. Dort versuchten sie, durch das Öffnen einer weiteren Tür Tür in den Keller zu gelangen. Der Versuch scheiterte allerdings. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. (szo)