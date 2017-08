Kein geregelter Schuljahresstart möglich In der Oberlausitz sind noch 50 Lehrerstellen unbesetzt. Und das ist nicht das einzige Problem.

Ausfall auf dem Stundenplan: Ab Montag wird das an den Schulen der Kreise Bautzen und Görlitz zur Regel gehören. Für 52 offene Lehrerstellen hat sich noch kein Bewerber gefunden. Auch die mehr als 100 neuen Seiteneinsteiger stehen frühestens ab Oktober, größtenteils erst ab Dezember zur Verfügung. © hübschmann

Schönreden hilft da nicht mehr: Auch wenn man bei der Bildungsagentur lieber von „Anpassungen“ spricht, so bedeutet das nichts anderes als Unterrichtsausfall in einem noch nie dagewesenen Maße. Wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, werden an vielen Schulen des Kreises nicht genügend Lehrer da sein. Vor allem an Grund- und Oberschulen wird kein geregelter Schuljahresstart möglich sein.

„So prekär wie in unserem Bildungsagenturbereich ist die Lage nirgendwo in Sachsen“, sagt Sprecherin Angela Ruscher. Eckehard Koch, der Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) spricht sogar von einer „dramatischen Situation“. Dass das nicht übertrieben ist, beweisen die Zahlen:

Von den 217 offenen Stellen, die in den Lehrerzimmern der Region neu zu besetzen waren, konnten mit Stand vom Donnerstag erst 165 besetzt werden. Das aber zum überwiegenden Teil nicht mit ausgebildeten Lehrern, sondern mit Quereinsteigern, die keine pädagogischen Grundkenntnisse und Erfahrungen haben, sich den Beruf aber zutrauen. In der Oberlausitz machen die Quereinsteiger zwei Drittel aller Neueinstellungen aus. An den Grundschulen sind es 72 Prozent, an den Oberschulen sogar 77 Prozent. „Man kann vor den Kollegen nur den Hut ziehen“, sagt Angela Ruscher. Denn ohne sie liefe es an vielen Schulen überhaupt nicht mehr.

Neben den 52 Stellen, für die es überhaupt noch keine Bewerber gibt, werden in den Lehrerzimmern vorerst auch noch die Stühle der 108 neu eingestellten Seiteneinsteiger leerbleiben. Sie absolvieren nämlich erst einmal eine dreimonatige Grundausbildung, ehe sie vor die Klassen treten. Einige haben mit der Ausbildung bereits begonnen und stehen ab 1. Oktober zur Verfügung, die meisten können aber erst ab Dezember in den Schuldienst eintreten.

Bis dahin müssen die Stundentafeln an den betroffenen Schulen „angepasst“ werden. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sagt Angela Ruscher, und an denen werde auch fieberhaft gearbeitet. So würden alle Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, gefragt, ob sie vorübergehend in die Vollzeit wechseln und zumindest teilweise den Unterricht der noch fehlenden Lehrer übernehmen könnten. Laut Gewerkschaft lassen sich darauf aber nur wenige der angesprochenen Lehrer ein. Auch unter den älteren Kollegen, die mit 63 Jahren aus dem Schuldienst ausscheiden können, gehen nur wenige auf die Bitte der Schulbehörde ein, doch noch ein paar Monate oder Jahre dranzuhängen.

„Wir sprechen auch wieder Kollegen an, die schon im Ruhestand sind, und fragen sie, ob sie stundenweise zur Aushilfe wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würden“, sagt Angela Ruscher. „Wir machen wirklich alles möglich, was möglich zu machen ist.“ Am Geld und an fehlenden Planstellen wie noch vor ein paar Jahren liegt es heute längst nicht mehr, es fehlen schlichtweg Bewerber. „Wir haben in unserem Bildungsagenturbereich im Moment keine einzige Bewerbung mehr vorliegen“, sagt die Sprecherin. Sie ermutigt Interessenten deswegen ausdrücklich, sich auch jetzt noch zu bewerben. „Das ist jederzeit möglich, und wir machen auch jedem Bewerber, der die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt, ein Angebot.“

Solange sich aber nicht ausreichend Kollegen finden, um die Stundentafel wenigstens ersatzweise abzudecken, bleiben nur Einschnitte in der Stundentafel. Um sie so gering wie möglich zu halten und möglichst gerecht auf die Schüler zu verteilen, werden Lehrer von anderen Schulen abgeordnet, sogar an andere Schularten, beispielsweise vom Gymnasium an die Grundschulen. Bei der GEW sieht man das allerdings mit Skepsis. Am Mittwoch will sich der Gesamtpersonalrat des Bildungsagenturbereichs zur Lage verständigen. Die übrigens wird noch viel weiter verschärft: durch einen außergewöhnlich hohen Langzeitkrankenstand.

