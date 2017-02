Kein Geld mehr übrig Etliche Menschen im Landkreis sind überschuldet. In Meißen schon jeder Siebente. Zunehmend trifft es ältere Leute.

Viele Leute zahlen irgendwelche Kredite ab: fürs Haus, Auto oder die Eigentumswohnung. Schulden sind nichts Ungewöhnliches. Problematisch wird es erst, wenn man sie nicht mehr bedienen kann. Arbeitslosigkeit und Scheidungen sind die häufigsten Gründe für Überschuldung.



Sabine F. hat nie über ihre Verhältnisse gelebt. Kein Luxusleben geführt. Nicht geprotzt. Trotzdem steht sie vor einem Schuldenberg von fast 30 000 Euro, den die zweifache Mutter nicht zurückzahlen kann. Sabine F. heißt eigentlich anders. Ihre Geschichte aber ist ein typisches Beispiel für Überschuldung, wie es die Mitarbeiter der Schuldnerberatung des Caritasverbandes Meißen häufig hören.

Eigentlich lief alles geregelt. Jeden Monat zahlten Sabine F. und ihr Mann die Raten fürs Haus. Die Familie musste zwar aufs Geld achten, konnte sich aber einen normalen Lebensstandard leisten. Dann kam die Scheidung. Die Frau zog mit den beiden Kindern aus. Um den Umzug und die neue Wohnung zu bezahlen, ging sie in den Dispo. Dinge, die zuvor von ihrem Mann und ihr gemeinsam gezahlt wurden, musste sie nun allein stemmen. Miete, Strom, Versicherungen, Telefonverträge, Fitnessstudio. Und da waren nach wie vor die monatlichen Kreditraten für das Haus. Das Geld reichte nicht mehr. Immer öfter blieben Rechnungen unbezahlt. Sabine F. rutschte tiefer in die Schuldenspirale, ist inzwischen überschuldet.

Überschuldung bedeutet, dass fällige Zahlungsverpflichtungen auch in absehbarer Zeit nicht beglichen werden können. Die monatlichen Gesamtausgaben übersteigen die Einnahmen. Im Landkreis Meißen betraf das im vergangenen Jahr rund acht Prozent der volljährigen Erwachsenen. Das zeigt eine Statistik des Unternehmens Creditreform.

Die wenigsten Fälle gibt es in Moritzburg. Dort ist nur jeder 24. überschuldet. Auffallend sind die Unterschiede im Landkreis (siehe Grafik). In Gemeinden, wie Nünchritz, Weinböhla, Radeburg und Hirschstein ist die Schuldnerquote in den letzten zehn Jahren kleiner geworden und liegt jetzt zwischen fünf und etwas über sechs Prozent. In Strehla und Zeithain ist die Quote hingegen gestiegen und über den sachsenweiten durchschnitt von 9,9 Prozent geklettert. Dort ist jeder Neunte beziehungsweise jeder Zehnte überschuldet.

In den größeren Städten sind am meisten Leute von einer Überschuldung betroffen. In Riesa und Großenhain kann jeder Achte seine Schulden nicht mehr zurück zahlen. Das Schlusslicht bildet Meißen. Hier ist bereits jeder Siebente überschuldet. Eine Ausnahme bei den größeren Städten ist Radebeul. In der Lößnitzstadt ist die Überschuldung zurückgegangen und betrifft nur noch jeden 16. Erwachsenen. Die stärkste Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr wird in Nossen verzeichnet. Die Schuldnerquote hat sich um 0,7 Prozent verschlechtert. Somit ist jeder 13. überschuldet.

Sabine F. hat sich Hilfe geholt und ist zur Schuldnerberatung des Caritasverbandes Meißen gegangen. Geschichten wie ihre sind dort keine Seltenheit. Häufig sind Trennungen und Scheidungen Ursache für eine Überschuldung, weiß Sozialarbeiter Sandro Vogt. Am häufigsten seien aber Leute betroffen, die ihre Arbeit verloren haben und deswegen ihre Kredite aus besseren Zeiten nicht mehr zurückzahlen können. Auch lange Krankheiten sind ein Grund.

Mit Sorge betrachte Sandro Vogt, dass der Anteil der über 60-Jährigen bei den Schuldnern seit einigen Jahren zunimmt. „Es gibt einen Trend zur Altersarmut“, sagt der Berater. Inzwischen ist mehr als jeder Zehnte, der in die Beratung kommt, im Ruhestand. Mit dem Eintritt in die Rente können immer mehr Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen. Oft würde dann noch versucht, umzuschulden. Banken geben sogar häufig noch ein paar Tausend Euro oben drauf. Mit der Begründung: Man muss sich auch etwas leisten können. Doch meistens wird das Schuldenproblem dadurch nur noch größer. Dass es heutzutage mehr Schuldenfallen gibt als vor zehn oder 15 Jahren, kann Vogt nicht sagen. Aber sie hätten sich verändert. Früher waren Haustürgeschäfte ein großes Problem. Heute lauern die Gefahren an anderer Stelle. Im Internet geraten die Leute ungewollt in langfristige Verträge. Die Verlockungen im Netz sind groß. Es gibt Portale, die Kredite trotz Schufa-Eintrag gewähren. In der Schuldnerberatung des Caritasverbandes werden Schuldnern wie Sabine F. neue Perspektiven aufgezeigt. Hier bekommt sie Unterstützung bei Verhandlungen mit Gläubigern und bei der Haushaltsplanung.

