Kein Geld mehr in Großbauchlitz Die VR-Bank schließt ihren Automaten-Stützpunkt. Allerdings nicht freiwillig.

Handwerker haben an der Grimmaischen Straße die Hinweisschilder auf die Automatenfiliale der VR-Bank abgebaut. Die Bank hatte bis vor einigen Jahren hier sogar eine Geschäftsstelle. © Jens Hoyer

Seit einigen Tagen gibt es kein Geld mehr in Großbauchlitz. Die VR-Bank Mittelsachsen hat ihren Automaten-Filiale geschlossen. Bis Ende Februar konnten die Kunden dort noch Geld abheben und Kontoauszüge ausdrucken. Freiwillig ist die Schließung aber nicht. Der Vermieter habe den Vertrag für den Raum gekündigt, teilt die VR-Bank auf Anfrage mit. Am Donnerstag wurde auch die Hinweisschilder auf den Servicepunkt entfernt. Die Kunden der VR-Bank müssen nun die Automaten in der Hauptstelle an der Rudolf-Breitscheid-Straße nutzen. Vor Jahren hatte die VR-Bank an der Grimmaischen Straße sogar noch eine Filiale unterhalten.

Damit wird die Döbelner Bankenlandschaft weiter ausgedünnt. Im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse drei Filialen geschlossen. Sparkassenkunden können aber in Döbeln Ost und Döbeln West noch Geld am Automaten holen und in Döbeln Nord im Supermarkt Förster. (DA/jh)

