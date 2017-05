„Kein Geld ist kein Argument“ Kurz vor der Abstimmung über die Tag-der-Sachsen-Bewerbung der Stadt Riesa geht es im Netz noch einmal hoch her.

Schon 2019 könnte dann der Tag der Sachsen zurück an den Ort kommen, wo 1999 schon einmal mit Hunderttausenden Besuchern gefeiert wurde. © SZ-Archiv/André Wirsig

Am Mittwoch haben es Riesas Stadträte in der Hand: Soll sich die Stadt für das größte Volksfest Sachsens bewerben? Schon 2019 könnte dann der Tag der Sachsen zurück an den Ort kommen, wo 1999 schon einmal mit Hunderttausenden Besuchern gefeiert wurde. Facebook-Nutzer Marco Heinrich allerdings sieht das Vorhaben kritisch – und nutzt die Debatte für eine Generalabrechnung mit der Stadt: „Was kann Riesa präsentieren? Eine halb verwaiste Innenstadt? Dutzende Senioren- und Altenheime? Eine B 169, die angefangen wurde und wo nach Jahren noch nicht mal feststeht, wo sie mal lang gehen soll?“

Nutzerin Jana Krause empfiehlt, dass man sich im Rathaus lieber mit den „wirklich wichtigen Dingen“ beschäftigen solle. Sabine Schroeter spielt die mögliche Tag-der-Sachsen-Bewerbung direkt gegen die B 169 aus: Auf deren Weiterbau solle man sich konzentrieren – ansonsten führe man einen Mehrfrontenkrieg.

Facebook-Nutzerin Andrea Brandt sieht die Sache dagegen deutlich positiver. „Es ist eine Chance, aber nur, wenn möglichst viele mitziehen und nicht nur mitreden.“ Und Nutzer Denis Möbius fragt sich: „Warum sollte in Riesa nicht möglich sein, was in Großenhain, Löbau, Hohenstein E. und 1999 in Riesa selbst gut funktionierte?“ Kein Geld zu haben, sei kein Argument: „Für Dinge, die einem wichtig sind, sind Ressourcen da. Prioritätensetzung nennt man das.“ Und man könne ruhig mal etwas für die Bürger tun: Dafür Geld auszugeben, sei nicht der schlechteste Grund. Schließlich hätten die Bürger doch das Geld durch ihre Steuern auch erarbeitet. Und Ronny Bartsch fasst sich im Facebook-Auftritt von SZ.Riesa kurz: „Ich hoffe, das wird was.“

Die Entscheidung über eine Bewerbung um den Tag der Sachsen fällt in der Stadtratssitzung am Mittwoch um 17 Uhr in der Stadthalle Stern. (SZ/csf)

