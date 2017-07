Kein Geld für Sozialpädagogen an Weißwassers Schulen Die nötigen Eigenmittel fehlen nicht nur in der Sportstadt. Ob das Landratsamt bei den Kosten mit sich reden lässt?

Müssen sich strecken, damit das Budget reicht: die Bürgermeister Thomas Zenker (Zittau), Markus Hallmann (Mittelherwigsdorf), Torsten Pötzsch (Weißwasser), Ralf Brehmer (Rietschen) und Markus Weise (Bernstadt, v. l. © Joachim Rehle

Ist der Beschluss des Freistaates Sachsen zur Bewilligung von Geldern für Schulsozialarbeiter nur ein Mäntelchen? Viele Gemeinden haben für die Eigenmittel jedenfalls nicht genug Geld. Das gilt auch für Weißwasser. Wie Oberbürgermeister Torsten Pötzsch bei einem Treffen mit Amtskollegen aus dem Süden des Landkreises Görlitz in der vergangenen Woche bestätigte, kann sich die Stadt die Sozialpädagogen gegenwärtig nicht leisten. Zuvor war schon bekannt geworden, dass die Gemeinde Krauschwitz aus Sparsamkeitsgründen auf einen Sozialpädagogen verzichtet.

Auch Zittaus OB Thomas Zenker ließ offen, ob es in der Grenzstadt bald zu Anstellungen kommen wird. „Ich denke, der Beschluss wird auf alle Fälle die Forderung nach einer Prüfung auf Rechtmäßigkeit des Eigenanteils beinhalten.“ Genau dies bezweifelt Zenker, der den Eigenanteil auf rund 25 000 Euro beziffert. Der Freistaat habe wegen hoher Steuereinnahmen aktuell genug finanzielle Mittel, so Zenker, und es ist deshalb auch nicht nötig, den Kommunen in die Tasche zu greifen. „Schließlich sind wir alle öffentliche Hand.“

Der Landkreis Görlitz bekommt für die insgesamt 26 Planstellen für Schulsozialpädagogen an den Oberschulen 532 000 Euro. Den berechneten Eigenanteil von zwanzig Prozent hatte das Landratsamt vorab komplett von den Kommunen abgefordert, in denen die Schulsozialpädagogen zum Einsatz kommen sollen. Darüber sei man nun mit dem Landratsamt im Gespräch, so Torsten Pötzsch.

Schulsozialpädagogen sollen unter anderem für einen reibungslosen Übergang von der Schule in den Beruf sorgen. Sie unterstützen mit Maßnahmen zur Berufsorientierung und -bildung Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl.

Weißwassers OB Torsten Pötzsch kritisiert darüber hinaus seit Längerem die Verteilung der Zuständigkeiten für Schulen. „Die Kommune darf zwar die Schulgebäude bauen und renovieren oder den Hausmeister und die Schulsekretärin bezahlen. Aber dem Schulleiter darf sie nichts sagen.“ Dieser Zustand sei reformbedürftig. „Das sollte alles in eine Hand. Und nicht in die der Kommunen“, sagte Pötzsch.

Seit geraumer Zeit belasten zusätzliche Personalkosten für den geforderten IT-Beauftragten an Schulen den städtischen Haushalt. (mit mk)

