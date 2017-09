Kein Geld für Schönberger Straße Der erste Abschnitt der Straße an der Grundschule sollte eigentlich schon fast fertig sein. Doch ein Antrag ging nicht rechtzeitig ein.

Die Schönberger Straße in Waldheim ist ein Flickenteppich und hat sich zum Teil gesenkt. Die Sanierung beginnt aber frühestens 2018. © André Braun

Der Zustand der Schönberger Straße in Waldheim ist seit Jahren nicht mehr tragbar. Wenn eine Strecke die Bezeichnung „Buckelpiste“ verdient hat, dann diese. Sie ist die Zubringerstraße zum Parkplatz an der Stadtsporthalle und der Grundschule. Eigentlich sollte in diesem Jahr der grundhafte Ausbau beginnen. Doch daraus wird nichts, wie Toralf Pönisch vom Tiefbauamt der Stadt Waldheim bestätigte. „Die Planung ist ein komplexer Vorgang. Es sind verschieden Gremien beteiligt. Das bedeutet lange Bearbeitungswege und die Einhaltung von Fristen“, so Pönisch. Eine Firma wird erst gesucht, wenn die Fördermittel bewilligt sind. Und ein entsprechender Bescheid stehe noch aus. „Deshalb wird dieses Jahr auf keinen Fall mehr gebaut. Wir gehen es nächstes Jahr an“, erklärte er.

Zu den fehlenden Fördermitteln teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf DA-Nachfrage mit: „Das Fördervorhaben Schönberger Straße in Waldheim war nicht Bestandteil der im Mai vom Ministerium veröffentlichten Maßnahmenliste. Der Antrag hatte nicht rechtzeitig vorgelegen.“ Alle Maßnahmen aus diesem Paket konnten durch den Haushalt des Freistaat Sachsen finanziert werden. Darüber hinaus stünden aktuell keine weiteren Mittel für das Förderjahr 2017 mehr zur Verfügung. „Allerdings hat uns die Stadtverwaltung ohnehin bereits angezeigt, dass das Vorhaben nunmehr auf 2018 verschoben und entsprechend in die Maßnahmenliste des kommenden Jahres aufzunehmen ist“, so Isabel Siebert.

In der neugefassten Richtlinie zur Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben der sächsischen Kommunen, Städte und Landkreise wurden die Förderbereiche, -gegenstände und -quoten im Sinne der Kommunen deutlich verbessert. Deshalb seien auch mehr Anträge eingegangen. 211 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Mehr als 220 Neuanträge der Kommunen, Städte und Landkreise auf Förderung seien bewilligt worden. „Berücksichtigt werden konnten alle bewilligungsreifen Anträge, die bis Mitte Mai in der Bewilligungsbehörde vorlagen“, so Isabel Siebert. Der Waldheimer Förderantrag habe nicht zu diesen gezählt.

Gebaut wird die Schönberger Straße in zwei Abschnitten, verteilt auf zwei Jahre, so Toralf Pönisch vom Bauamt. Mit welchen Kosten für das Vorhaben gerechnet wird, möchte er „aus Wettbewerbsgründen“ nicht sagen: „Die Ausschreibungen stehen ja noch aus.“ Gebaut werden soll von oben nach unten. „Das ist eher ungewöhnlich. Allerdings sollte ursprünglich schon während der diesjährigen Sommerferien gebaut werden. Da gab es aber auch auf der Kriebsteiner Straße Einschränkungen. Deshalb hatten wir uns für diese Vorgehensweise entschieden“, erläuterte er. Die Pläne würden beibehalten. Zunächst würde der Abschnitt von den Garagen bis zum Parkplatz angegangen, 2019 dann der Bereich von da aus bis zur Straßenkreuzung. Der grundhafte Ausbau umfasse außer der Straße auch die Gehwege und die Beleuchtung. „Er wird eine Herausforderung für die Anwohner“, so Pönisch.

„Um das Fördermittelverfahren besser koordinieren zu können, werden alle weiteren bereits vorliegenden oder bis Ende Oktober eingehenden Anträge in der Planung für das kommende Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt“, ergänzte sie.

