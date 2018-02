Kein Geld für saubere Schläuche Die vier Feuerwehrtechnischen Zentren in Niesky, Görlitz, Zittau und Weißwasser kosten mehr, als sie einspielen. Hilfe vom Kreis ist vorerst nicht in Sicht.

Kostet: Das Feuerwehrtechnische Zentrum (im Feuerwehrgerätehaus) in der Nieskyer Konrad-Wachsmann-Straße läuft nicht kostendeckend. Nun steigen die Gebühren. © André Schulze

Niesky. Der Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung der Feuerwehrtechnischen Zentren (FTZ) hat der Landkreis Görlitz nun eine Absage erteilt. Aktuell sei dafür kein Spielraum, erklärte der Leiter des Amts für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Hans Richter, nach einer Unterredung mit Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Die Stadt unterhält eines von vier Servicezentren. Die anderen sind in Görlitz, Weißwasser und Zittau angesiedelt. Nicht alle arbeiten kostendeckend. Niesky hat daraus die Konsequenzen gezogen und die Gebühren ab Januar deutlich nach oben gesetzt. Im Zuge der Diskussion im Dezember wurde die Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung durch den Landkreis Görlitz laut, zumal die Vorhaltung solcher Zentren Pflichtaufgabe der Kreise ist. Das sei jedoch frühestens mit dem nächsten Doppelhaushalt 2019/20 denkbar, sagte Richter.

Der Landkreis steuert für die Unterhaltung des FTZ in der Nieskyer Wachsmann-Straße 10000 Euro jährlich bei. Dem stehen Kosten von 90000 Euro gegenüber. Weitere 20000 Euro werden durch die über 30 verschiedenen Einzelleistungen, wie das Waschen von Einsatzkleidung oder die Wartung von Atemschutzgeräten, eingespielt. „Wir haben vor der Erhöhung alle Partner angeschrieben“, sagte Beate Hoffmann. Dennoch ist mit der Erhöhung die Befürchtung verbunden, dass die Feuerwehren im Umland auf andere Servicezentren ausweichen. Deshalb setze man auf die Solidarität der Umlandwehren, so Hoffmann. Sie wird die Entwicklung der Kosten in den nächsten zwei Jahren genau im Auge behalten. Sollten sie weiterhin in Größenordnungen defizitär bleiben, will sie das FTZ schließen und die Pflichtaufgabe an den Landkreis zurückgeben.

Die Zukunft der FTZ’s spielt auch in einer Studie der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz Eno eine Rolle. Dabei sei unter anderem eine Zentralisierung „in einem Neubau auf der grünen Wiese“ untersucht worden, so Thomas Rublack von der Eno. Ändern wird das aber nichts. „Die historisch gewachsenen Strukturen können wir nicht von heute auf morgen ändern“, sagte Hans Richter. Statt eine Entscheidung zu treffen, hofft er auf eine Marktbereinigung bei den in Konkurrenz arbeitenden Servicezentren. Spätestens für 2022 ist eine Änderung in Sicht. Dann werden die Leistungen der FTZ’s mehrwertsteuerpflichtig und aus den Gebühren Preise, die dann erneut steigen könnten.

zur Startseite