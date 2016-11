Kein Geld für einen Heimplatz Manfred R. soll aus seiner Wohnung. Doch ein Platz im Betreuten Wohnen oder im Heim ist noch nicht gefunden.

Manfred R. in seiner Wohnung – er ist schwer krank und Invalidenrentner. Doch weil er nur die Grundsicherung bekommt, gestaltet sich die Suche nach einem Heimplatz für seinen Betreuer mehr als schwierig. © Anne Hübschmann

Am 23. November muss Manfred R. raus. Der 64-Jährige wird zwangsgeräumt. Das Ungewöhnliche daran: der Vermieter der Wohnung in der Semmelweis-straße ist die Großenhainer Genossenschaft. Das Wort Vermieter ist da nur bedingt richtig, denn eigentlich sind alle Bewohner von Genossenschaftswohnungen auch Anteilseigner. Schließlich haben sie irgendwann einmal etwas dafür eingezahlt oder Stunden geleistet. Und Mitglied in der Genossenschaft soll Manfred R. auch bleiben, wie Vorstand Kathrin Philipp erklärt. Als ob das nicht schon kurios genug wäre, stellt sich heraus, Manfred R. hat weder Mietschulden, noch lärmt er herum oder trinkt.

Den Anlass hat er freilich selbst geliefert, denn der Großenhainer hat seine Wohnung, in der er schon ewig wohnt, selbst gekündigt. Mit seinem gerichtlich bestimmten Betreuer Wolfgang Heidemann. Denn Manfred R. ist seit Jahren nicht mehr in der Lage, seine Lebenssituation allein zu meistern. Die Wohnung ist verwahrlost, ein Pflegedienst kommt immerhin, denn der Betreuer hat in mehreren Anläufen eine Pflegestufe für Manfred R. durchsetzen können. Er braucht das Geld auch – schließlich will er den kranken Mann seit Langem im Betreuten Wohnen unterbringen. Und es schien, als sei mit der Schlossmühle in Walda endlich etwas gefunden worden. Doch dann machte Manfred R. von sich aus einen Rückzieher und der Umzug platzte. „Ach, das ist so weit weg, da komm ich gar nicht mehr fort und meine Flugmodelle kann ich auch nicht mitnehmen“, erzählt Manfred R.

Eigenes Handeln nicht überblickt

Doch bei allem Verständnis – was blieb, war die Kündigung. Und die Großenhainer Genossenschaft war nicht bereit, diese Kündigung zurückzugeben. Es gab noch einmal einen Vor-Ort-Termin. Genossenschaftsvorstand Thomas Schippmann wollte zu Recht, dass die Wohnung endlich renoviert wird. Doch Betreuer Wolfgang Heidemann brauchte dafür die Zusage der Kostenübernahme durch das Sozialamt. Manfred R. bekommt 299 Euro Invalidenrente und stockt zur Grundsicherung auf knapp 600 Euro auf. Er kann weder eine Renovierung noch einen Umzug noch einen Platz im Betreuten Wohnen bezahlen. Der Bescheid des Sozialamtes kam auch – der Betreuer schickte ihn nach seinen Worten an die Genossenschaft. Doch die wollte ihr Problem lösen. Manfred R. sei an seiner Situation schließlich selbst Schuld. Jetzt müsse man handeln. Doch so richtig wohl fühlen sich die Handelnden offenbar nicht. Denn hinter den Kulissen herrscht rege Betriebsamkeit. Manfred R. hat schwere Diabetes, nur eine Niere und schon einen Schlaganfall hinter sich. Und ja – natürlich bekommt er sein Leben keineswegs auf die Reihe. Deshalb hat das Amtsgericht einen gesetzlichen Betreuer bestellt. Einen Menschen mit dieser Konstitution Mitte November auf die Straße zu stellen, kann der Tod sein. Die Stadt hat sich deshalb mit dem Betreuer gekümmert. Erst seit 25. Oktober weiß man im Rathaus nach eigener Aussage von der geplanten Zwangsräumung am 23. November. Rathaus-Sprecherin Diana Schulze sagt: „Die Stadt engagiert sich aber schon seit Längerem für eine Lösung. Es gab mehrere Gespräche mit dem Betreuer. Die Stadt hatte eine kleine Wohnung im Betreuten Wohnen am Möbelspeicher reserviert. Doch das scheiterte an der Finanzierung.“ – damit trifft die Rathaussprecherin genau das Problem. Denn offenkundig wird längst nicht mehr jeder Bedürftige in den Heimen und Betreuten Wohnstätten genommen. Das Sozialamt ist bislang jedenfalls nicht bereit, die anfallenden Kosten zu tragen. Diana Schulze verweist auf ein Schreiben des Amtes, in dem steht, die Kosten für die Wohnung im Möbelspeicher seien „viel zu hoch“. Welcher Regelsatz in so einem Fall gilt, das teilt die Behörde nicht mit. Möglicherweise steht an der Stelle sogar ein Rechtsstreit ins Haus. Betreuer Wolfgang Heidemann kennt das. „Ich habe vor einiger Zeit auf Anraten des Amtes eine ältere Dame ins Pflegeheim gebracht, jetzt sitze ich auf den Kosten, weil einfach keine Zusage kommt“, so Heidemann. Denn, was viele nicht wissen – gibt es damit nämlich Probleme, haftet der gesetzlich bestellte Betreuer selbst.

Ein Platz im Obdachlosenheim

Manfred R. durchschaut all diese Fallstricke wohl nicht, aber auch er erkennt instinktiv das eigentliche Thema. „Im Haus wohnte eine alte Frau, die ist auch ins Betreute Wohnen gezogen. Da kam richtig der Umzugsdienst, aber die hatte über 800 Euro Rente“, erzählt er. Eine Familie, die ihn dafür unterstützen könnte, hat Manfred R. nicht. Diana Schulze verspricht nun: „Herr R. wird nicht auf der Straße stehen. Wir haben für ihn vorerst einen Platz im Obdachlosenheim in Meißen reserviert.“ Nach wie vor bemüht sich Betreuer Heidemann um einen Platz im Betreuten Wohnen oder im Pflegeheim. „Ich hoffe, dass wir das finanziell und auch so hinbekommen, denn gegen den Willen des Betreffenden kann ich Manfred R. auch als gesetzlicher Betreuer nicht einweisen“, sagt Wolfgang Heidemann. Die Suche nach einer Lösung wird wohl noch dauern. Die Stadt hat schon mal mitgeteilt, dass es in Großenhain derzeit keinen freien Platz für Betreutes Wohnen gibt.

