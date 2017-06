Kein Geld für Buckelpiste Seifhennersdorf hat ein Haushaltsloch und erhöht Steuern. Der Stadtrat will das Schlimmste verhindern.

Für das Erneuern der Halbendorfer Straße in Seifhennersdorf fehlt der Stadt das Geld.



Die Halbendorfer Straße in Seifhennersdorf bleibt eine Buckelpiste. Die Anwohner müssen sich weiter damit abfinden, obwohl sie sich wegen der kaputten Straße erst vor kurzem wieder an die Stadtverwaltung gewandt haben. Aber die Stadt hat kein Geld. Das Loch in der Haushaltskasse ist buchstäblich größer als die Löcher auf der Straße.

Der Haushalt weist zurzeit einen Fehlbetrag von 1364000 Euro aus. Einen Teil dieser Summe kann die Stadt noch aus ihrer Rücklage begleichen. „Trotzdem bleibt für das laufende Jahr aber noch ein Fehlbetrag von 665000 Euro übrig“, schildert Kämmerin Monika Werner. Und wie der wieder auf wenigstens plus minus Null gebracht werden kann, vermag auch sie im Moment nicht zu sagen.

Dabei drängt die Zeit. Denn bis zum 31. August soll die Stadt der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises einen neuen Haushalt für das laufende Jahr vorlegen. Der von den Stadträten beschlossene ist nicht genehmigt worden. Das hat die Stadt seit vergangener Woche nun auch schriftlich, wie Bürgermeisterin Karin Berndt (parteilos) auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend informiert.

Das bedeutet Nachsitzen für Stadträte und Stadtverwaltung. Dabei sollte eigentlich der Juli den Seifhennersdorfer Abgeordneten mal eine Sommerpause bescheren. Doch daraus wird jetzt nichts. Sie werden in dieser Zeit nach Einsparmaßnahmen für die Stadt suchen müssen – gemeinsam mit der Verwaltung. Ob sie in einer nichtöffentlichen Sitzung in Klausur gehen oder fraktionsweise Vorschläge bei der Stadt einreichen, ist noch offen. Ziel ist auf jenen Fall ein mehrheitsfähiger Haushaltsbeschluss zur nächsten Stadtratssitzung am 24. August.

Notgedrungen haben die Stadträte deshalb jetzt einstimmig ihren Beschluss zum Haushalt wieder aufgehoben. Aber wie schwer es wird, die Ausgaben zu senken und die Einnahmen zu erhöhen, zeigte gleich der nächste Beschluss auf der jüngsten Stadtratssitzung. Auf Vorschlag der Verwaltung sollen die Steuern erhöht werden. Und zwar bei der Grundsteuer A von 320 v. H. auf 350. Das bringt 1500 Euro. Mit dem Erhöhen der Grundsteuer B von 420 auf 450 v. H. kämen 25000 Euro hinzu. Und ein Ansteigen der Gewerbesteuer von 400 auf 430 v.H. würde sogar 140000 Euro in die Stadtkasse spülen. Mit diesen Hebesätzen würde sich somit der Fehlbetrag um 166500 Euro verringern.

Doch diesen Vorschlag der Verwaltung gehen die Stadträte fraktionsübergreifend nicht mit. „Mir ist die Erhöhung der Gewerbesteuer zu drastisch“, sagt beispielsweise Rita Schmidt (UBS). Das findet auch Katrin Ladwig (CDU) und meint man solle lieber an die Ausgaben rangehen. Bei so einer Gewerbesteuer würden sogar Städte wie Berlin, Bautzen oder Meißen noch drunter liegen, gibt CDU-Stadtrat Andreas Groß zu bedenken. „Unser Ort wäre dann für Gewerbetreibende unattraktiv“, sagt er. Deshalb werden mehrheitlich nur wie vorgeschlagen die Grundsteuern A und B erhöht. Damit das noch rückwirkend zum Jahresanfang möglich ist, muss es bis zum Monatsende im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Das allein reicht aber nicht. Ohne Einsparungen geht es nicht. „Und die werden wahrscheinlich wehtun“, meint Andreas Groß. Die Gebühren für die Kitas und die Hundesteuer sind schon erhöht worden. Das Personal in der Stadtverwaltung arbeitet schon seit Jahren am Limit. Kürzungen sind hier kaum noch vorstellbar. Auch bei der Bibliothek ist an der Sparschraube gedreht worden. Die Öffnungszeiten wurden gekürzt und es gibt weniger Geld für neue Bücher. Auch das Stadtfest ist schon dem Rotstift zum Opfer gefallen. „Irgendwo muss die Stadt ja auch noch attraktiv und lebenswert bleiben“, sagt Bürgermeisterin Karin Berndt. Sie kann sich im Moment keine weiteren Einsparungen vorstellen.

Das fällt auch der Kämmerin und den Stadträten schwer. Dennoch muss in den nächsten Wochen alles auf den Prüfstand. – angefangen von der Kinder- und Jugendarbeit, der Unterstützung für die Vereine bis hin wie viel Grünflächenpflege und Straßenbeleuchtung sich die Stadt leisten kann. Denn auch für 2018 steht noch ein Fehlbetrag von 608000 Euro im Haushalt. Und wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, erhöht der sich bis zum Jahr 2020 auf insgesamt 1,5 Millionen Euro.

