Kein Geld für Behinderten-WC In der alten Post sollte mit Fördermitteln eine öffentliche Toilette eingebaut werden. Noch ist das letzte Wort nicht gesagt.

© Symbolbild/Steffen Füssel

Über das Förderprojekt „Lieblingsplätze für alle“ sollte in Roßwein eine öffentliche behindertengerechte Toilette in der alten Post gebaut werden. „Doch die Fördermittel wurden gestrichen, da es sich um ein nicht genutztes Objekt handelt“, sagte Gaby Zemmrich bei einem Vororttermin mit einer Delegation des Landratsamtes in den Räumen der ehemaligen Postfiliale. Dafür hat sie kein Verständnis. Laut Bürgermeister Veit Linder (parteilos) sei eine entsprechende Information vergangene Woche per E-Mail bei ihm eingegangen.

Volker Dietzmann, persönlicher Referent des Landrates Matthias Damm (CDU), erläuterte einen möglichen Grund für den Ablehnungsbescheid: „Es müssen Stätten seien, die bereits in der Nutzung sind und durch den Einbau beispielsweise eines Behinderten-WCs aufgewertet werden. Das geht allerdings aus der Richtlinie des sächsischen Ministeriums so anscheinend nicht eindeutig genug hervor.“ Er versprach Gaby Zemmrich allerdings, die Angelegenheit nochmals prüfen zu lassen.

zur Startseite