Kein Geld für Bauhof-Helfer Die Bilanz 2017 zum Arbeitsmarkt ist durchweg positiv. Doch das Jobcenter startet mit schlechten Nachrichten.

In vielen Bauhöfen der Region, wie hier in Waldheim, sind Frauen und Männer über eine Arbeitsgelegenheit im Einsatz. Sie dürfen nur zusätzliche, wettbewerbsneutrale sowie im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben erfüllen. © Archiv/Dietmar Thomas

Döbeln. Sie unterstützen das Personal in den Bauhöfen oder sorgen dafür, dass Schüler sicher in die Schule kommen – Personen, die über Arbeitsgelegenheiten den Weg zurück ins Berufsleben suchen. Doch wie geht es mit diesen geringfügig bezahlten Stellen, auf die zahlreiche Kommunen zurückgreifen, dieses Jahr weiter? Das steht zurzeit in den Sternen. Denn nach aktuellem Stand wird es derartige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, gefördert über das Jobcenter, gar nicht geben. Das zumindest bestätigt Annett Voigtländer, Sprecherin der Behörde in Mittelsachsen. „Ein Neubeginn von Maßnahmen ist vorerst nicht möglich“, so Voigtländer.

Der Grund ist simpel. Das Jobcenter hat kein Geld dafür. Das Geld für die Arbeits- und Beschäftigungsförderung komme der Sprecherin zufolge vom Bund. Der hat noch keinen beschlossenen Haushalt für das aktuelle Jahr. Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales würden die Jobcenter jedoch 2018 weniger Geld erhalten als im Vorjahr. Die Behörde habe intern Prioritäten gesetzt.

Das voraussichtlich zur Verfügung stehende Budget werde vorrangig für Vorhaben verwendet, die der Eingliederung in Arbeit dienen sowie der Umsetzung der gesetzlichen Vorhaben des Sozialgesetzbuches. Demnach gelte es zunächst, die Hilfebedürftigkeit der Leistungsempfänger zu verringern, deren Integration in die Erwerbstätigkeit zu verbessern sowie einen langfristigen Leistungsbezug zu verhindern.

Rund 400 Stellen für 2018 geplant

Wie viel Geld dem Jobcenter konkret 2018 zur Verfügung steht, werde Voigtländer zufolge erst klar, wenn der Bundeshaushalt steht. „Bis dahin unterliegen die Jobcenter gemäß der Bundeshaushaltsordnung der vorläufigen Haushaltsführung“, so die Behördensprecherin. Zumindest bereits laufende Maßnahmen sind von den Einschnitten nicht betroffen. Sie werden bis Ende März noch fortgeführt und auch weiter gefördert. Im Bereich Mittelsachsen betrifft das fast 130 Plätze.

Rund 400 Maßnahmen seien für dieses Jahr geplant gewesen, sagte Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates, zur Sitzung des Kreistages im Dezember. Größere Träger habe er bereits selbst über die Situation informiert. Fast 680 Arbeitsgelegenheiten habe es 2016 gegeben, 2015 gar rund 750. Diejenigen, die für dieses Jahr eine Arbeitsgelegenheit angemeldet haben, können aber noch hoffen. „Interessenbekundungen oder Projektvorschläge werden zunächst in einem Pool gesammelt“, erklärte Annett Voigtländer.

Sobald der Bundeshaushalt und damit das zur Verfügung stehende Budget des Jobcenters feststehen, werde über den weiteren Mitteleinsatz entschieden. Dabei spielten die Prinzipien Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit sowie die Bedarfslage der potenziellen Teilnehmer eine Rolle. Höllmüller habe sich zudem mit dem Problem an Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) gewandt und die Bundestagsabgeordneten Mittelsachsens informiert. „2013/2014 standen wir vor einem ähnlichen Problem. Als sich die Große Koalition gefunden hatte, wurden die Mittel wieder besser“, so Höllmüller.

Rund 12 500 Mittelsachsen waren im vergangenen Jahr unterbeschäftigt gewesen, heißt es im Jahresbericht der Agentur für Arbeit für 2017. Die Zahl ist um 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Die Arbeitsgelegenheiten sind dabei nur eine Form der Unterbeschäftigung. Es ist nicht der einzige Rückwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt.

Erstmals seit der Erfassung der Zahlen ab 1991 ist die Arbeitslosenquote im Bereich des Kreises auf unter sechs Prozent gesunken. Im Durchschnitt waren im vergangenen Jahr in Mittelsachsen rund 9 500 Personen arbeitslos gemeldet, fast zwölf Prozent weniger Frauen und Männer als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2007 hat sich der Bestand an Arbeitslosen um mehr als 15 000 Personen reduziert.

Stabiler Markt trotz Turbulenzen

Von der positiven Entwicklung haben alle Personengruppen profitiert. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren gab es einen Rückgang um über zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 670 Personen. Auch bei den Über-50-Jährigen, die den Großteil der arbeitslos gemeldeten Personen ausmachen, ist der Anteil im Vergleich zum Vorjahr um fast elf Prozent gesunken. Zudem haben mehr Frauen einen neuen Job gefunden.

Damit liegt das derzeitige Verhältnis zwischen beschäftigungslosen Männern und Frauen bei 54,8 Prozent zu 45,2 Prozent. Selbst bei den Langzeitarbeitslosen sind die Zahlen rückläufig. Knapp 4 000 Frauen und Männer galten im Schnitt als langzeitarbeitslos, fast 16 Prozent weniger als 2016. Im Vergleich der Geschäftsstellen bildet die Region Döbeln nach wie vor das Schlusslicht in Sachen Arbeitslosenquote (7,5 Prozent). Am niedrigsten war diese 2017 in Flöha (4,8 Prozent).

Marginal zurückgegangen ist 2017 die Zahl der von den Unternehmen gemeldeten Stellen. Trotzdem sei die Einstellungsbereitschaft der Firmen im Kreis nach wie vor stabil, ebenso wie der Arbeitsmarkt, so die Einschätzung von Jens Burow, dem operativen Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Freiberg. Gezeigt habe sich dies vor allem an den Turbulenzen 2017, wie zum Beispiel der Insolvenz von Solarworld in Freiberg. „Diese hatte kaum Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote, da viele auf Grund des stabilen Arbeitsmarktes sofort neue Beschäftigung gefunden haben oder in der Transfergesellschaft eine Qualifizierung absolvierten“, so Burow.

