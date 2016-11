Kein Gedanke an den Tod Vor 25 Jahren macht Magic Johnson seine HIV-Infektion öffentlich. Seitdem kämpft der Ex-Basketball-Superstar für mehr Aufklärung – und begeistert auch den US-Präsidenten.

„Ich denke, dass ich jetzt wahrscheinlich tot wäre, falls sie mich verlassen hätte“, sagt Magic Johnson über seine Frau Cookie. r © dpa

Beim Gedanken an die schwersten Momente seines Lebens erlischt selbst das weltberühmte Lächeln von Earvin Magic Johnson. Vor einem Vierteljahrhundert erzählt der Basketball-Superstar Ehefrau Cookie von seiner erschütternden HIV-Diagnose – und erinnert sich auch heute noch mit Schrecken daran. „Ich denke, dass ich jetzt wahrscheinlich tot wäre, falls sie mich verlassen hätte – keine Frage“, sagt der inzwischen 57-Jährige jüngst dem People-Magazin. „Sie dachte, es wäre mein Todesurteil, weil wir es nicht besser wussten.“

Während seiner Zeit bei den Los Angeles Lakers gewinnt Johnson zwischen 1979 und 1991 fünf NBA-Titel, revolutioniert als 2,06 Meter großer Point Guard das Aufbauspiel, verzaubert im legendären Dream Team 1992 bei Olympia in Barcelona Basketball-Fans auf der ganzen Welt. Die wohl größte Lebensleistung schafft er allerdings nach seinem Karriereende, indem er seine ganze Kraft der Aids-Aufklärung widmet und das Tabuthema in die breite Öffentlichkeit bringt.

„Er hat die Wahrnehmung von HIV in den USA vollständig verändert“, sagt Phill Wilson, Chef des Black-Aids-Instituts. Mithilfe seiner Persönlichkeit räumt Johnson auch mit dem damals größten Vorurteil auf. „Die vorherrschende Warnung war, dass HIV eine Krankheit von weißen Homosexuellen war“, erinnert Wilson. „Selbst als Tennis-Ikone Arthur Ashe neben anderen prominenten schwarzen Amerikanern starb, war die Aufmerksamkeit in schwarzen Gemeinden nicht konstant bis zu Magics Offenbarung.“

Aus Rücksicht nur Kurz-Comeback

Am 7. November 1991 wendet sich Johnson an die amerikanische Öffentlichkeit und gibt seine HIV-Infektion und zunächst auch sein Karriereende bekannt. Er kehrt zurück, gewinnt mit seinen US-Kollegen Olympia-Gold, belässt es aber aus Rücksicht auf die Sorgen seiner Kontrahenten schweren Herzens bei zwei Kurz-Comebacks. „Die Spieler waren so verängstigt, dass sie sich mit HIV infizieren, wenn sie nur gegen mich spielen“, berichtet Johnson vor einigen Jahren.

Ein Rückzug ins Private und der alleinige Kampf mit der Krankheit kommt für den heutigen Geschäftsmann aber schon damals nicht infrage. „Ich habe nie gedacht, dass ich sterben werde, dafür bin ich nicht der Typ. Ich bin mein ganzes Leben ein Wettkämpfer gewesen“, beschreibt Johnson seinen Umgang mit der Immunschwäche. Eine Kombination zahlreicher Medikamente verhindert den Ausbruch der Krankheit.

Zunächst sucht er als Motivationssprecher und TV-Kommentator das Rampenlicht, heute besitzt er ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen US-Dollar (450 Millionen Euro) und ist auf zahlreichen Geschäftsfeldern aktiv. Johnson ist unter anderem Mitbesitzer des Baseball-Clubs Los Angeles Dodgers und steht auf der illustren Gästeliste beim Geburtstag von Barack Obama.

„Ein Teil, der Magic so speziell macht, war nicht nur, wie er auf dem Feld spielte, sondern auch sein ansteckender Enthusiasmus für das Leben und was er mit seinen Geschäften für die schwarze Community erreicht hat“, schwärmt der US-Präsident. „Er ist seit einer langen Zeit ein herausragender Führer in unserem Land.“ (dpa)

