Kein ganz alltägliches Tischtennisturnier Bei den Special Olympics treten geistig Behinderte gegeneinander an. Fairness spielt auch bei ihnen eine große Rolle.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Was auf den ersten Blick ein normaler Tischtenniswettbewerb zu sein scheint, entpuppt sich als etwas ganz Besonderes. Es sind die Special Olympics. „Das sind Sportveranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung“, erklärt Bianca Klotzsche von der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Special Olympics in Sachsen. Fröhliches Reden und Lachen hallt durch die Turnhalle an der Burgstraße. Die gute Laune der Athleten überträgt sich sofort auf jeden, der die Halle betritt. „Bei den Special Olympics herrscht immer eine tolle Stimmung. Die Athleten gehen sehr fair miteinander um“, erzählt Klotzsche.

Zum Tischtenniswettbewerb sind knapp 100 Teilnehmer aus 17 Einrichtungen erschienen. „Zum Teil kommen die Athleten sogar aus Brandenburg oder Berlin“, so Klotzsche. Auch Schüler der Regenbogenschule Döbeln sind dabei.

Das Tischtennisturnier findet bereits seit fünf Jahren in Döbeln statt. „Wir haben damals erfahren, dass Döbeln eine Art Hochburg für Tischtennis ist“, erinnert sich Jürgen Zenker, Vorstandsvorsitzender bei Special Olympics Sachsen. „Jörg Dathe vom Döbelner SV Vorwärts war sofort bereit. Wir haben hier super Bedingungen.“ Auch Klotzsche weiß: „Ohne die Hilfe des Vereins wäre die ganze Veranstaltung gar nicht möglich. Die Mitglieder haben viel aufgebaut und vorbereitet.“ Insgesamt sind etwa 60 Helfer im Einsatz, darunter beispielsweise Schiedsrichter und Betreuer.

Beim Turnier ist aber noch einiges zu beachten. „Es gibt eine große Bandbreite an geistigen Behinderungen, die die Menschen dann auch unterschiedlich stark einschränken“, meint Bianca Klotzsche. Daher gibt es vor dem eigentlichen Wettkampf mehrere Vorrunden, in denen die Athleten im Zufallsprinzip gegeneinander antreten. „Nach der Auswertung der Ergebnisse werden Leistungsklassen gebildet“, erklärt Klotzsche. Zu einer Leistungsklasse gehören maximal acht Athleten, die dann gegeneinander antreten. „Am Ende geht bei uns aber niemand leer aus. Es bekommen alle zumindest eine Teilnehmerschleife.“

Zehn verschiedene Sportarten werden für Menschen mit geistiger Behinderung von Special Olympics in Sachsen angeboten. Darunter sind neben Tischtennis auch Reiten, Schwimmen und Boccia. „Es hängt natürlich auch immer von den Betreuern und den Einrichtungen ab, ob die Athleten teilnehmen können“, erklärt Klotzsche. Schließlich bringt es auch einigen Aufwand mit sich, die Athleten zum Turnier zu bringen und zu betreuen. „Für eine Gruppe von vier Teilnehmern muss mindestens ein Betreuer dabeisein, sonst lässt sich nur schwer der Überblick behalten.“

