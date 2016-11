Kein Führerschein – jetzt fährt er ein Ein Meißner schafft es, in der Bewährungszeit zwölf neue Straftaten zu begehen. Die Staatsanwältin will trotzdem erneut Bewährung geben.

Führerschein weg – na und? Der angeklagte Meißner fährt trotzdem weiter. Er besitzt keinen Führerschein mehr, aber zwei Autos. Eine Einbruchsserie wird ihm zum Verhängnis. © Jürgen Lösel

Es ist eine mysteriöse Einbruchsserie in dem Meißner Altenpflegeheim, die Mitarbeiter und Bewohner beunruhigt. Erst kürzlich wurde wieder eine Biertischgarnitur gestohlen. Hat der 29-jährige Meißner etwas damit zu tun, der in dem Heim 100 Arbeitsstunden ableisten muss? Die hat er vom Gericht aufgebrummt bekommen als Bewährungsauflage. Er soll dabei gesehen worden sein, wie er die Garnitur in sein Auto einlud.

Das mit den Diebstählen kann nicht sicher aufgeklärt werden. Doch etwas anderes fällt den Polizisten während ihrer Ermittlungen auf. Jedes Mal kam der Angeklagte mit dem Auto an, um seine Stunden zu leisten. Das ist nicht ungewöhnlich, in seinem Fall aber schon. Denn er hat schon seit vier Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Die wurde ihm damals dauerhaft und unanfechtbar entzogen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Doch das kümmert den Meißner überhaupt nicht. Obwohl der gelernte Garten- und Landschaftsbauer keine Arbeit hat, von Arbeitslosengeld II lebt und keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, gehören ihm gleich zwei Autos, ein Renault und ein Mazda. Die Verwunderung des Richters darüber kann der 29-Jährige so gar nicht verstehen. „Ich kann doch so viele Autos haben, wie ich will. Ist denn in diesem Staat alles verboten?“, sagt er. Nein, aber merkwürdig, wenn man Autos besitzt, Steuern und Versicherung bezahlt, obwohl man damit gar nicht fahren darf.

Doch er hält sich ja sowieso nicht dran. Mindestens zehnmal kam er in dem Heim mit einem der beiden Autos an. Mehrere Mitarbeiter und Heimbewohner haben ihn fahren sehen. Einer bestätigt das als Zeuge vor Gericht. „Er kam angefahren und war auch allein im Auto. Er fragte mich, ob er sein Fahrzeug abstellen darf“, sagt der Zeuge aus. Und noch etwas sagt der Mitarbeiter, an den Angeklagten gerichtet: „Es ist sehr schade, dass du deine Chance nicht genutzt hast.“ Der will davon nichts hören: „Hau ab.“ Wie oft er außerdem noch gefahren ist, bleibt Spekulation. Mindestens noch einmal wird er von der Polizei in Grumbach erwischt.

Erst im Sommer dieses Jahres wurde der Meißner zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Er hatte seine Nachbarin bedroht. Auch diese Tat beging er während laufender Bewährung. Die Geldstrafe hat er noch nicht bezahlt, sie wird in das neue Urteil mit einbezogen. Die Staatsanwältin fordert eine Haftstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Außerdem plädiert sie auf 80 Arbeitsstunden und eine weitere Führerscheinsperre von 24 Monaten. Zudem sollen beide Autos eingezogen werden.

Die Autos kann er behalten, benutzen kann er sie in den nächsten sieben Monaten ohnehin nicht. Denn der Richter verurteilt den Angeklagten zu einer Haftstrafe von sieben Monaten, aber ohne Bewährung. Außerdem darf ihm die Behörde vor Ablauf von einem Jahr und sechs Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilen. „Sie haben was verwechselt. Sie sollten Arbeitsstunden leisten und nicht Straftaten begehen“, so der Richter. Wie man bei elf Straftaten während laufender Bewährung auf den Gedanken kommen könne, erneut Bewährung zu geben, wisse er nicht, so der Richter.

