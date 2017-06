Kein Fischereimuseum mehr in Guttau

Ein kleines Museum in Guttau informierte bisher über die sächsische Fischereiwirtschaft. Nun ist es aufgelöst. © dpa

Seit 1999 konnten sich Besucher in Guttau über die sächsische Teichwirtschaft informieren. Doch nun ist das kleine Fischereimuseum im alten Rittergut zu. „Es sind kaum noch Exponate da, der Raum steht fast leer“, sagte der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) jetzt in der Gemeinderatssitzung. Seit es in Wartha das Haus der Tausend Teiche gibt, hat das Interesse an der Ausstellung in Guttau nachgelassen, vermutet Seidel. Nach seiner Aussage möchte der Landesfischereiverband das Objekt nun nicht mehr als Museum, sondern als Abstellraum nutzen. Doch das widerstrebt der Gemeinde. „Wir haben selbst Bedarf, zum Beispiel für den Bauhof“, sagt Seidel. Außerdem suche man nach einem Raum für die Bibliothek, die aus der Grundschule ausziehen musste, um Platz für den Hort zu schaffen. Zurzeit ist die Bücherei im Versammlungsraum des früheren Gemeindeamtes untergebracht. Das sei keine Dauerlösung. (SZ/MSM)

