Kein Fingerabdruck von Flüchtlingen Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fordert dies, um Sozialbetrug zu begegnen. Vom Landratsamt kommt eine Absage.

Auf Fingerabdrücke hoffen die Behörden im Kampf gegen Sozialbetrug durch sogenannte Schummel-Identitäten. © dpa

Im Kampf gegen Sozialbetrug durch sogenannte Schummel-Identitäten hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Ausländerbehörden der Kommunen aufgefordert, von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke zu nehmen. Hier sind die Ausländerbehörden in der Pflicht. Sie müssten die Fingerabdrücke von allen Menschen nehmen, die sich bei ihnen melden, und die Daten mit dem Zentralregister abgleichen, sagte die neue Bamf-Chefin Jutta Cordt der Passauer Neuen Presse.

Eine SZ-Umfrage in Städten und Gemeinden im Landkreis Meißen ergab, dass es zwar in den Einwohnermeldeämtern Scanner für Fingerabdrücke gibt, diese allerdings für die Personalausweisausgabe dienen. Damit die Fingerabdrücke von in der Stadt oder der Gemeinde lebenden Flüchtlingen zu nehmen, sei nicht vorgesehen, sagte beispielsweise die Radebeuler Rathaussprecherin Ute Leder.

Von Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) und auch aus dem Coswiger Rathaus gab es die Antwort, dass als Ausländerbehörde allein der Landkreis auftrete, im Asylverfahren sowieso und auch wenn die Flüchtlinge Hartz-IV-Bezieher seien.

Kerstin Thöns, Sprecherin des Landratsamtes, sagt auf die Nachfrage, wie dort mit der Forderung des Bamf umgegangen werde, dass „bislang nur von illegal eingereisten Flüchtlingen, die sich zuerst bei uns gemeldet haben, Finderabdrücke genommen worden sind“. Allerdings müsse das Landratsamt die Polizei um Amtshilfe bitten, da es nicht über die entsprechende Technik verfüge.

Zunächst müsse bei dem Aufwand auch das Thema Sozialbetrug quantifiziert werden, so Thöns, das heiße, wie groß der Schaden sei? Sie verwies auf die Chipkarte, die jeder Flüchtling erhält und die solchen Betrug verhindern solle. So die Aussage von Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Meißen 2015. Im Landkreis Meißen sei Sozialbetrug derzeit kein Thema. Hartz IV werde ausschließlich vom Landkreis gezahlt. In Radebeul beispielsweise in einem Büro an der Dresdner Straße.

