Kein Fahrverbot für Lkw Immer wieder haben Anwohner der B 98 versucht, Lkw ganz aus Naundorf herauszubekommen.

Die Lautex an der alten B 98 ist ein Gewerbegebiet. Insgesamt sind an der Strecke 69 Firmen gemeldet. Die will die Stadt nicht verprellen. © Kristin Richter

Großenhain. Kein Fahrverbot für Lkw, ja, nicht einmal Tempo 30. Viele Anwohner der alten B 98 in Naundorf und Folbern dürfte diese Entscheidung ärgern. Getroffen haben sie Verkehrsbehörde, Polizei und Rathaus. Daran gibt es nun erst einmal nicht zu rütteln. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke nannte den Stadträten kürzlich einen entscheidenden Grund, weshalb die Stadt nicht darauf drängt, Lkw auf die neue Ortsumfahrung zu zwingen, die seit 2012 einen Großteil des auswärtigen Verkehrs abfängt: Man will der Lautex als Gewerbestandort eine Chance lassen. Insgesamt listet die Stadtverwaltung 69 Firmen entlang der Königsbrücker und Radeburger Straße auf. Auch wenn nicht alle mit Lkw beliefert werden oder selbst liefern, auf eine Debatte, wer denn nun eventuell berechtigt ist, die alte B 98 zu nutzen und wer nicht, wollte man sich im Großenhainer Rathaus offensichtlich auch nicht einlassen. Dabei hat die Stadt die mehrmaligen Bitten von Bürgern, die Verkehrsströme zu prüfen, durchaus ernst genommen. In fünf verschiedenen Zeiträumen wurde gemessen, jeweils an fünf Standorten.

Das Ergebnis ist aus Sicht der Anwohner niederschmetternd, die seit Öffnung der Ortsumgehung darauf hinweisen, dass noch viel zu viele Lkw die alte Route durch de Stadt nehmen würden. Das bestätigt die Stadt mit ihren in Auftrag gegebenen Zählungen nicht. Die Verkehrsbehörde schätzt die Strecke auch nicht als gefährlich ein. Es gibt weder besondere Unfallschwerpunkte, auf beiden Straßenseiten gibt es Gehwege, die Ausfahrten sind auf der schnurgeraden Strecke gut einsehbar, es gibt keine Schule oder Kita an der alten B 98, außerdem kann die Verkehrsbehörde nicht feststellen, dass die jetzige Stadtstraße permanent vom Durchgangsverkehr genutzt wird. Als Durchgangsverkehr zählt dabei nicht, wenn Start und Ziel des Transportes sich in einem Umkreis von 75 Kilometern befinden.

Da es im Stadtgebiet auch keine mautpflichtigen Bundesstraßen gibt, kann die Verkehrsbehörde auch nicht mit dem Verweis auf Mautausweichler agieren, erklärt die Stadt in einer Informationsvorlage für die Stadträte. Auch die gezählten Fahrzeuge reichen für ein Lkw-Fahrverbot, eine Tonnagebegrenzung oder ein Geschwindigkeitslimit nicht aus. Seit es die Ortsumgehung gibt, hat sich die Verkehrsbelastung auf der alten B 98 halbiert. Auf dem Teilstück Königsbrücker Straße ist er sogar um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die untere Verkehrsbehörde weist sogar darauf hin, dass die alte B 98 noch eine wichtige Funktion für das Fließen des Verkehrs übernimmt.

Denn um aus Richtung Meißen auf die Ortsumgehung zu kommen, müssten die Fahrzeuge zunächst über die Radeburger Kreuzung und über die Bahnschranke an der Elsterwerdaer Straße sowie die Ampel an der Auffahrt zur Ortsumfahrung fahren. Würde sämtlicher Verkehr über diesen Weg geschickt, könnte es, so die Verkehrsbehörde, sogar dort zu Staus führen.

Ob die Anwohner diese Antwort zufriedenstellt, vielleicht auch mit Blick auf einen künftigen „Industriepark Nord“? 6525 Fahrzeuge sind nach rechnerisch durchgespielten Szenarien dann mehr zu erwarten als jetzt. Von Thiendorf kommend könnten die Fahrzeuge die Abfahrt Flugplatz auf der Ortsumgehung nutzen – aber auch auf der alten B 98 wird es zwangsläufig zu einem Blech-Plus kommen. Denn dann sind laut Industriepark-Planern insgesamt 7900 bis 10 900 Fahrzeuge täglich in Richtung Großenhain unterwegs.

