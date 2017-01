„Kein Euro Fördergeld geht in die Gastronomie“ Jetzt spricht Kulturschloss-Chef Jörg Rietdorf über hartnäckige Gerüchte und ernsthafte Fragen zur Kultur.

Geschäftsführer Jörg Rietdorf zu Aussichten und Einsichten im Großenhainer Kulturbetrieb. © Klaus-Dieter Brühl

Die Kulturzentrum GmbH hat ihren Wirtschaftsbericht zum Vorjahr vorgelegt. Was steckt hinter den Zahlen? Die SZ sprach darüber mit dem Geschäftsführer Jörg Rietdorf.

Herr Rietdorf, die Gastronomie hat 2015 etwas weniger Umsatz gebracht. Obwohl das Palais Zabeltitz dazugekommen ist? Oder gerade deswegen?

Die Gastronomie im Palais erwirtschaftete zu 2014 ein Minus von 14 000 Euro, das Schloss Minus 7000 Euro und der Weihnachtsmarkt ein Plus von 2500 Euro im Vergleich zu 2014. Das ist geringfügig, zumal 2014 Tag der Sachsen war. In Zabeltitz hat uns die Bauverzögerung geschadet. Als das dann richtig bekannt wurde, gab es viele Stornierungen und Absagen. Das ist so.

Aber die Gastronomie ist nicht automatisch eine sichere Bank für die Kultur?

Die Gastronomie ist umkämpft. Es wird immer schwerer, geeignete engagierte Mitarbeiter für den Mindestlohn zu bekommen. Vor allem Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit, Abendarbeit schrecken viele junge Menschen ab, aber das ist ein Lied, was jeder Gastronom kennt. Immerhin sieben Festangestellte verdienen hier ihr Einkommen. Von Außenstehenden wird die Gastronomie im Kulturschloss manchmal mit der Gastronomie in einer „normalen“ Gaststätte verglichen. Das ist aus deren Sicht sicher verständlich, bezieht aber wesentliche Unterschiede nicht ein.

Wir haben von der Stadt Großenhain als Gesellschafter den Auftrag, ein komplettes kulturelles Angebot mit gastronomischer Versorgung anzubieten. Daher sind bei uns Schwankungen von 50 bis 500 Portionen, also für reine Gastronomie oder volle Veranstaltungsbetreuung im Hause, abzudecken. Dafür ist in einem Saal eine Klimaanlage, Aufzüge, etc. vorzuhalten und fließen in die Kosten ein, was eine einfache Gaststätte nicht hat. Eine Gaststätte würde man anders bauen – üblicherweise schließt die Küche an den Gastraum an. Und man sollte nicht die Belebung sämtlicher Gaststätten bei Veranstaltungen verkennen.

Was könnte das Schloss noch bieten?

Es gab viele Idee, die Dinner im Turmzimmer oder Veranstaltungen mit Menü, Küchenpartys oder Kaminzimmerdinner usw. Dennoch sind wir nicht wirklich mit der Umsatzlage der Gastronomie zufrieden. Vor allem die Auslastung des Schlosskellers ist zu gering. Ich freue mich, dass an der Weberallee ein Schild mit den Angeboten des Schlosskellers errichtet wird. Auch im Schlossgraben ist 2017 mehr geplant. Letztendlich ist es das Geschick meines Restaurantleiters, nicht nur gut klingende, sondern vor allem wohlschmeckende Gerichte anzurichten. Die Herausforderung besteht darin, das Geschäft in der Woche anzukurbeln.

Könnte die Schlossküche auch andere Einrichtungen beliefern?

Eine Expansion als Lieferservice ist nicht vorgesehen. Wir wollen uns laut Gesellschaftsauftrag auf die kulinarische Begleitung von Kultur konzentrieren und keine Konkurrenz auf dem freien Markt bilden. Eines steht aus meinen Erfahrungen aber fest, eine Trennung von Kulturbetrieb und Gastronomie im gleichen Hause ist äußerst ungünstig.

Gehen denn Fördergelder in die Gastronomie, wie immer gemurrt wird?

Zuschüsse bekommt ausschließlich der Kulturbetrieb. Die separat geführten Kostenstellen der Gastronomie Schloss, Weihnachtsmarkt, Gastronomie Palais und auch die Filmgalerie werden seit Jahren getrennt geführt. In diesen Sparten fließen also weder Zuschüsse des Kulturraumes (maximal bis zu 135000 Euro) noch die Gelder der Gesellschafterin Stadt (191 000 Euro) ein.

Was können Sie sich fürs Palais in Zabeltitz vorstellen?

In Zabeltitz wäre das durch den Ausbau des Tagungsgeschäfts denkbar. Zabeltitz bietet mit seinen räumlichen Möglichkeiten und seinem ansprechenden Ambiente und Umfeld den idealen Ort dafür.

Und worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Über unser Kino. Die Filmgalerie hat noch nie so gut abgeschnitten. Wir und auch die Stadt sind sehr froh über diesen Erfolg, nur in der GmbH und dank der Investitionen, die der private Vorbetreiber nicht mehr stemmen konnte, konnten die Besucherzahlen stabilisiert werden. Das Kino an das Kulturzentrum anzugliedern war die Rettungsaktion für das Kino vom früheren OB Burkhard Müller. Das muss man so sagen. Aber die Großenhainer können mit zum weiteren Erfolg oder auch nur Überleben des Kinos beitragen. Man kann auch mal ein, zwei Tage warten, bis der Film auch in Großenhain läuft und dann ins Kino gehen.

Welche Filme liefen am besten?

Fack ju Göhte 2, Fifty Shades of Grey, Home, Minions, Star Wars und Tribute von Panem sowie Schulveranstaltungen jeglicher Art. Liveübertragungen sind nur ein Sahnehäubchen, wie die Mittwochsfilme.

Und was sahen die Großenhainer im Schloss am liebsten? Wonach suchen Sie Veranstaltungen aus?

Das Publikum verändert sich fortlaufend und könnte sich vor allem mit dem Älterwerden der „Babyboomer-Generation der 60er“ noch mal dramatisch verändern. Wenn diese starke Generation mal nicht mehr die traditionellen Angebote wahrnimmt, könnte ein großer Umbruch kommen. Würden wir nur die Erfolgsveranstaltungen buchen, wie es ein privater Veranstalter tun muss, hätten wir im Schloss ausschließlich Kabarettveranstaltungen oder Unterhaltungskonzerte. Der Kulturauftrag der Stadt heißt aber: die Betreibung eines Kulturhauses einschließlich gastronomischer Gästebetreuung und die Durchführung künstlerischer und kultureller Aktivitäten aller Art. Also sind auch Opern, Operetten, Konzerte, Schulveranstaltungen, Puppen- und Marionettentheater dabei.

Es gibt Stimmen, die würden an dieser Breite des Angebots Abstriche machen!

Diese Breite ist Bedingung des Kulturraumes. Viele Städte des Kulturraumes zahlen sogar deutlich mehr Sitzgemeindeanteile für „ihre“ Kultur- und Kommunikationszentren. Aber leider gehören Kultur und Kunst zu den freiwilligen Aufgaben einer Stadt. Daher wird die Frage, wie viel Kultur kann und will sich eine Stadt leisten, immer wieder auf den Prüfstand stehen. Ich weiß, dass es sowohl in der Bevölkerung als auch im Stadtrat sowie der Stadtverwaltung da unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber diesen Auftrag an uns muss vor allem die Stadtverwaltung mit dem Stadtrat letztendlich im Aufsichtsrat klären.

Was würden Sie den Zweifeln sagen?

Ich weiß, dass wir in Großenhain ein gutes Niveau an kulturellen Veranstaltungen haben, die sicher da und dort zu verbessern sind. Aber darum beneidet uns manche Stadt und es sind eben diese Angebote und diese Vielfalt, die eine Stadt lebenswert machen, nicht nur ordentliche Straßen und Bahnübergänge, sanierte Abwasserkanäle oder der Ausbau des Breitbandnetzes. Ein wichtiger sogenannter weicher Standortfaktor ist auch die Ansiedlung von bzw. die Angebote verschiedenster Kultur, die bspw. oft zum Entscheidungsfaktor für die Ansiedlung von Firmen wird. Schließlich gibt es ja neben dem Arbeitsleben auch Freizeit, die sinnvoll verbracht werden sollte.

Bringen alle Häuser im Elbland das komplette Kultur-Repertoire?

Eine Spezialisierung oder ein ausschließliches Angebot von „Rennern“ sehe ich nicht. Maßgeblich für Gastspiele ist die Betreuung von Künstlern hinter den Kulissen – hier einen herzlichen Dank für diese fantastische Leistung an mein Team. Für die Besucher sind gute Programme und ein besonderes Ambiente notwendig – und all das haben wir sowohl im Kulturschloss als auch im Palais Zabeltitz dank aufwendiger Sanierung zu bieten!

Apropos Sanierung. Was wird denn nun aus der alten Kelterei?

Die Stadt hat das Grundstück gekauft, weil es in Schlossnähe die einzige Möglichkeit für zusätzliche Räume bietet. Daran hat sich nichts geändert. Das Schloss benötigt dringend Räume zur Lagerung von Veranstaltungsutensilien, Technik, Platz für die Plakatierung, für Archiv, Müll. Etwa 275 Quadratmeter werden jetzt schon in teils unzumutbarem Zustand genutzt.

Wäre es nicht klug, das Museum auch gleich organisatorisch dem Kulturbetrieb zuzuordnen?

Gemeinsam mit Matthias Schmieder vertrete ich die Meinung, dass bei weiter sinkender Bevölkerungszahl eine Bündelung der Kräfte eine geeignete Strategie zur langfristigen Sicherung eines breiten Kulturangebotes sein kann. Oder man gibt irgendwann ganze Kulturbereiche auf. Herr Schmieder hat das damals mit der Möglichkeit der Konzentration von Kultureinrichtungen am Schlossplatz ausgearbeitet und die Vorteile dieses Standortes aus kultureller und touristischer Sicht am Kulturschloss dargestellt. So wie sich mit den neu sanierten Predigerhäusern die Kirche folgerichtig um die Kirche konzentriert, könnte sich, so die damalige Idee, die Kultur mit dem Museum um das Kulturschloss konzentrieren. Aber das hat nur Sinn, wenn beide etwas davon haben, es also tatsächlich zu Synergieeffekten und Arbeitsteilung kommen kann. Der erste, sehr ehrliche Entwurf eines Planungsbüros dazu hatte deshalb die Zusammenlegung von Schloss und Museum auch räumlich gelöst. Leider hat sowohl der Entwurf als auch die erste Kostenschätzung für einen Aufschrei in der Öffentlichkeit und Sorgenfalten bei uns gesorgt, die jede inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Thema überlagert und blockiert haben. Doch geklärt ist damit gar nichts.

Das Gespräch führte Birgit Ulbricht.

zur Startseite