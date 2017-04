Aus dem Gerichtssaal Kein Erbarmen für Mehrfachtäter Ein 33-jähriger Ostrauer stand wegen Raub, Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht. Jetzt bekam er die Quittung.

Am zweiten Prozesstag gegen einen 33-jährigen Mann werden vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln weitere Zeugen gehört. Vorgeworfen werden dem Angeklagten Raub, mehrfache Körperverletzung und Beleidigung.

Von Mitte Juni bis Anfang August 2016 soll der Döbelner in Ostrau mehrere Straftaten begangen haben. Begonnen hatte die Serie am Pennymarkt. Dort soll er einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend das Fahrrad weggenommen haben. In der Ernst-Thälmann-Straße bekam ein anderer Mann ebenfalls Faustschläge. Weitere Schläge und Tritte erhielt sein eigener Bruder. Außerdem soll er eine Frau im Pennymarkt mit: „Pfui mach dich raus, du Vieh!“ beleidigt haben. Des Weiteren drang er mit zwei Mittätern in eine Wohnung in Ostrau ein. Während einer der Täter nur dabei stand, soll der andere den Wohnungsinhaber festgehalten haben. Der Angeklagte versetzte dem Mieter dann mehrere Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden. Es erlitt Prellungen, Schwellungen, eine Platzwunde, Hämatome und ihm wurden drei Zähne ausgeschlagen.

Am ersten Verhandlungstag wurden in der Strafsache 13 Zeugen gehört. Trotz der umfangreichen Beweisaufnahme konnten die Tatvorwürfe nicht vollständig aufgeklärt werden. Es wurde ein zweiter Prozesstag festgelegt. An dem werden weitere Zeugen gehört. Eine Zeugin, die nicht gekommen ist, wird von der Polizei vorgeführt. Sie sagt, dass der Angeklagte vorm Pennymarkt dem Geschädigten einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht versetzt hat. „Dann hat er ihm das Fahrrad weggenommen“, schildert sie. Ein anderer Zeuge bestätigt, dass der Beschuldigte in der Ernst-Thälmann-Straße einen Mann, der dort mit ihm auf einer Bank saß, einmal ins Gesicht geschlagen hat. „Er blutete“, sagt der Zeuge. Drei weitere Zeugen haben erhebliche Erinnerungslücken. Keiner hat etwas gesehen oder gehört. Zu viel Alkohol geben sie als Grund für den Gedächtnisverlust an.

Angeklagt war in dem Verfahren noch ein zweiter Mann. Weil der zur ersten Verhandlung nicht erschienen war, wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Zum zweiten Prozesstag ist er zum Erstaunen von Richterin Karin Fahlberg, der Staatsanwaltschaft und von Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln erschienen. Das Gericht hört ihn in der Verhandlung als Zeugen. Auch er kann sich an die Taten nicht erinnern. Außerdem behauptet er, die Ladung zum Prozess nur unvollständig erhalten zu haben. „Die Anklage hat gefehlt“, sagt er. Doch das glaubt ihm Richterin Fahlberg nicht. In der Akte hat sie den Nachweis, dass er ordnungsgemäß geladen wurde. Seiner Behauptung, nichts vom Anklagevorwurf zu wissen, widerspricht auch eine Zeugin. „Der Zeuge wusste, um was es hier heute geht“, sagt sie. „Er hat mich angerufen und mich gefragt, was ich heute hier aussage.“

Weil die Beleidigung der Frau im Pennimarkt bei einer Verurteilung nicht maßgeblich ins Gewicht fallen würde, stellt das Schöffengericht das Verfahren in dem Anklagepunkt ein. In den anderen Anklagepunkten verurteilt das Gericht den Angeklagten wegen Raub, mehrfacher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Diese wird aufgrund der vielen Vorstrafen des Beschuldigten, nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt.

zur Startseite