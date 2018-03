Kein Eiswein in Sachsen? Es sieht so aus, als müssten die Liebhaber des seltenen Rebsaftes dieses Jahr woanders einkaufen.

Sächsische Weingüter konnten offenbar keine Trauben über die feuchte Witterung im November retten, die nun gebraucht würden. © dpa

Meißen. Auch nach der jüngsten Kälteperiode liegen bislang keine Nachrichten aus sächsischen Weingütern über eine erfolgreiche Eisweinlese vor. Offenbar gab es keine Möglichkeit, Trauben über die feuchte Witterung im November zu retten.

Mehr Glück hatten die Saale-Unstrut-Winzer. Drei Weingüter dürfen sich laut Weinbauverband über eine Eisweinlese freuen. Minus elf Grad Celsius zeigte das Thermometer am 6. Februar, als der Winzerhof Gussek seine überreifen Silvanertrauben las. Auch das Thüringer Weingut Zahn konnte Eisweintrauben der seltenen Rebsorte Muscaris ernten. Am 8. Februar gelang es dem Weingut Dr. Hage in der Steillage des Freyburger Edelackers, Eiswein vom grünen Silvaner zu lesen. (SZ/pa)

