Kein Eiswein in diesem Jahr Witterung und Dachse haben der riskanten Spezialität den Garaus gemacht.

Mit Frost überzogen sind diese Silvanertrauben, die für den diesjährigen Eiswein in Nordheim am Main gelesen werden sollen. Die Winzer im Elbtal haben sich in diesem Jahr gegen das Pokern um den Eiswein entschieden. © Daniel Karmann/dpa

Die Frage stellt sich den sächsischen Winzern in jedem Herbst aufs Neue: Eiswein oder kein Eiswein? Denn während der Lese einen Teil der Trauben für diese seltene Spezialität stehen zu lassen, ist riskant. Mindestens minus sieben Grad muss es kalt sein, damit die gefrorenen Trauben gelesen werden können. „Das Eisweinpoker birgt das Risiko des Totalverlustes“, schreibt das Deutsche Weininstitut auf seiner Internetseite. „Dennoch sind die Eisweine für den Winzer immer wieder eine Herausforderung, der er sich kaum entziehen kann. Denn diese Spezialität ist immer wieder ein Meisterstück des Winzers, das nur in nördlichen Weinregionen produziert werden kann.“

Auslese statt Eiswein

Die Winzer im Elbtal haben sich in diesem Jahr gegen das Pokern entschieden – oder sind sozusagen schon in einer Vorrunde ausgeschieden. Nachdem Schloss Proschwitz im vergangenen Jahr lange vergeblich auf Eisweinwetter gewartet hat, haben sich die Winzer in diesem Jahr gegen das Risiko und stattdessen für eine Riesling-Auslese entschieden, die am 29. November bei minus fünf Grad in der Seußlitzer Terrassen-Steillage gelesen wurde. Vom letzten Eiswein aus dem Jahr 2012, so Alexandra Prinzessin zur Lippe, seien noch ein paar Flaschen übrig. „Da muss man nicht das Risiko eingehen, es ist ja immer viel Geld, das draußen hängt.“

Auch Schloss Wackerbarth hat sich gegen einen Eiswein entschieden und bei der frühen Ernte bis Mitte Oktober – die Trauben hatten einen Reifevorsprung von etwas zehn Tagen – schon den gesamten Wein gelesen.

Die letzte Eisweinhoffnung starb schließlich im Radebeuler Goldenen Wagen. Dort fraßen Dachse Ende November einige Hundert Kilogramm Riesling-Trauben des Weinguts von Karl Friedrich Aust. Der Winzer schätzt den Schaden auf 5 000 bis 7 000 Euro. Ein halber Liter Eiswein wird für über 50 Euro verkauft.

