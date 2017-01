Kein Eislaufen am Wochenende In Seeligstadt und Burkau ist die Sicherheit aufgrund der etwas höheren Temperaturen nicht gewährleistet.

Axel Rüdiger ist der Verantwortliche für die Eisbahn in Seeligstadt. Jetzt musste der Freizeitspaß abgesagt werden. © Steffen Unger

Das für dieses Wochenende angekündigte Eislaufen im Burkauer Bad und auf einem Teich in Seeligstadt wurde am Freitag abgesagt. Die Temperaturen am Tage waren höher als erhofft, so dass die Veranstalter die Sicherheit auf dem Eis nicht gegeben sehen. „Wir haben vor einer Stunde entschieden, unser Eisstadion nicht freizugeben“, sagte Axel Rüdiger vom Seeligstädter Sportverein am Abend. Burkau hatte bereits am Mittag entschieden. (szo)

