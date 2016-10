Kein Eis für die Eisbahn Für die beliebte Eisbahn im Freitaler Hains ist es noch zu warm. Deshalb fällt auch ein sportliches Highlight aus.

Das Speedway-on-Ice-Rennen fand in Freital im vergangenen Jahr erst im Dezember statt. Der Termin an diesem Wochenende ist mit dem Wetter einfach nicht zu halten. © Andreas Weihs

In der vergangenen Woche war Daniel Wirth, der kaufmännische Leiter des Hains-Freizeitzentrums noch optimistisch. „Das wird schon klappen mit unserer Eisbahn“, sagte er.

Wenige Tage später sieht es anders aus. Per E-Mail teilt Daniel Wirth mit: „Aufgrund der anhaltenden Temperaturen im zweistelligen Bereich bis einschließlich 31. Oktober müssen wir leider den Eisaufbau und die damit verbundene Eröffnung bis auf weiteres verschieben.“ Bei der derzeitigen Wetterlage müsse man einen hohen energetischen und somit auch finanziellen Aufwand betreiben, um die 2 200 Quadratmeter große Eisfläche auf der Tennis- und Beachvolleyballanlage zu spritzen. Auch könne die gewünschte Qualität des Eises bei der derzeitigen Witterung nicht erreicht werden, sagt Daniel Wirth.

Unmittelbar betroffen davon ist auch ein Sportereignis, auf das sich schon viele Freitaler gefreut haben. Das Event Drift on Ice, bei dem Motocrosser ihre Räder mit kleinen Stahlnägeln präparieren, um sich anschließend heiße Rennen auf der Eisbahn zu liefern, muss verschoben werden. Eigentlich sollte der Wettkampf an diesem Sonntag, dem 30. Oktober, stattfinden. Plakate dafür hängen seit Wochen in der Stadt, die ersten Tickets sind schon verkauft. Doch ohne Eisbahn kein Drift on Ice. „Leider können wir auch für dieses Sportereignis nicht die geforderte Eisqualität, die für die Spikes der Motorräder notwendig ist, garantieren“, sagt Daniel Wirth.

Die Karten behalten für den nun angesetzten Ausweichtermin am 5. Februar 2017 ihre Gültigkeit, können aber auch an den entsprechenden Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Auch im vergangenen Jahr hatte sich der Aufbau der Eisbahn im Hains verzögert. Das lag zum einen daran, dass der Raum des Eismeisters abgebrannt war. Aber der relativ warme Herbst machte den Verantwortlichen im Hains schon 2015 zu schaffen. Die Eisbahn ist bei Freitalern und Gästen sehr beliebt. In der vergangenen Saison besuchten etwa 55 000 Menschen die Bahn, um dort Schlittschuh zu laufen. Nun wollen die Hains-Mitarbeiter erst einmal das Ende des Monats abwarten. Wenn die Temperaturen sinken, könne der Aufbau der Bahn jederzeit beginnen.

zur Startseite